Ännu en kvinna anklagar och stämmer nu artisten Sean "Diddy" Combs för sexuella övergrepp, skriver New York Times.

Modellen, som heter Crystal McKinney, berättar att hon år 2003 var inbjuden till en fest som ägde rum på en restaurang på Manhattan, under herrmodeveckan. Där träffade hon Diddy, som då var aktuell som programledare för MTV-programmet Making the Band.

Diddy år 2003. Bildkälla: Stella Pictures.

LÄS MER: Kändismännen som anklagats för kvinnomisshandel

Senare under kvällen så bjöd han in henne till sin inspelningsstudio. Där fick hon alkohol och marijuana, som hon senare insåg var spetsad. Enligt henne så ledde Diddy in henne i badrummet, tryckte ner hennes huvud mot sitt skrev och tvingade henne att utföra oralsex på honom – trots att hon vägrat.

Kort efter det så förlorade hon medvetandet. Hon vaknade i en taxi och insåg att hon hade blivit sexuellt utnyttjad, skriver New York Times.

Crystal var 22 år gammal vid tillfället.



LÄS MER: 19 kändisar som dödat andra människor

Sean Diddy Combs har erkänt misshandel av Cassie

Combs erkände nyligen att han misshandlat sin dåvarande flickvän Casandra "Cassie" Ventura i en hotellkorridor 2016, efter att CNN publicerat en film som visar hur han attackerar henne så att hon faller omkull, varpå han sparkar och släpar runt henne i korridoren.

Diddy misshandlade Cassie i en hotellkorridor. Bildkälla: AP/TT Bild

Han sade själv att hans handlingar i videon var "oförlåtliga".

Artisten stämdes också i november förra året av exflickvännen Cassie för våldtäkt och övergrepp. De båda nådde senare en förlikning och Combs har nekat till anklagelserna.

Diddy la ut en video på Instagram där han bad om ursäkt. Bildkälla: Stella Pictures.

Sedan dess har fler kvinnor stämt artisten och anklagat honom för sexuella övergrepp. Flera rättsprocesser pågår.

Federala agenter utanför Diddys hus i Miami Beach den 25 mars 2024. Här utfördes en razzia då rapstjärnan bland annat utreds trafficking. Bildkälla: AP Photo/Rebecca Blackwell/TT Bild