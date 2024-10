Whitney Houstons mamma död

Soul- och gospelsångerskan Cissy Houston har avlidit, 91 år gammal. Under sin karriär sjöng hon tillsammans med storheter som bland andra Aretha Franklin och Elvis Presley. Hon var också med i gruppen Sweet Inspirations, som fick det amerikanska musikpriset Grammy 1997 och 1999.

Cissy Houston fick även uppleva hur hennes dotter, Whitney Houston, blev en av världens största artister för att sedan gå under i drogmissbruk. Whitney dog 48 år gammal i en överdos kokain den 11 februari 2012. Hon hittades i ett badkar på ett lyxhotell i Beverly Hills.

I en intervju med Oprah Winfrey berättade Whitneys enda barn, dottern Bobbi Kristina om sorgen efter sin mamma. Och om hur hon sovit tillsammans med henne natten innan hon dog.

– Jag sov i hennes armar hela dagen och hela natten, sa Bobbi Kristina i den känslosamma intervjun.

Bobbi berättade att hon ville fortsätta med skådespeleri, sång och dans. Och i intervjun uttryckte hon frustration över hur media rapporterade om Whitneys drogproblem.

– Det är inte min mamma. Min mamma var min rådgivare, min syster, min bästa vän - mitt allt, sa hon i intervjun.



Tre år efter att Whitney dött så hittades Bobbi Kristina livlös i ett badkar efter att ha druckit alkohol och tagit olika droger så som morfin och kokain. Hon låg i koma i sex månader men hennes liv gick inte att rädda, och den 26 juli 2015 dog hon.

Bobbi Kristina och Whitney Houston. Bildkälla: Stella Pictures.

Whitney och Bobby Brown med dottern Bobbi Kristina 1998. Bildkälla: Stella Pictures

Whitney och dottern Bobbi Kristina år 2011. Bildkälla: Stella Pictures

Cissy Houston är död

Mamman körade på Whitney Houstons debutalbum och sjöng duett med henne i "I know him so well" från 1987. Paret uppträdde ofta tillsammans på konserter och videon till "Greatest love of all" filmandes med dem båda som en mor-dotter-hyllning.

Cissy och Whitney Houston. Bildkälla: Stella Pictures.

Cissy och Whitney var artister bägge två och samarbetade flera gånger. Bildkälla: Stella Pictures.

Cissy och Whitney Houston. Bildkälla: Stella Pictures

Cissy Houston hade Alzheimers sjukdom och vårdades på ett hem i New Jersey, där hon avled med familjen vid sin sida.

— Våra hjärtan är fyllda av smärta och sorg. Vi har förlorat familjens matriark, säger hennes svärdotter Pat Houston.

"Må hon vila i frid, invid sin dotter Whitney och sitt barnbarn Bobbi Kristina och andra älskade familjemedlemmar", skrev Pat Houston vidare, uppger Variety.

Cissy Houston blev 91 år gammal.