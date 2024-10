Klassisk rocksångare död – blev 66 år

Heavy metal-bandet Iron Maidens tidigare sångare Paul Di'Anno har avlidit, 66 år gammal.

Skivbolaget Conquest Music skriver på Di'Annos Facebooksida att man på familjens vägnar bekräftar att Paul Andrews, som var hans riktiga namn, under måndagen gick bort i sitt hem i Salisbury i Storbritannien.

Paul Di'Anno var med på Iron Maidens första två skivor

Di'anno var Iron Maidens sångare på de två första skivorna och verksam i bandet mellan åren 1978 till 1981, då han ersattes sedan av Bruce Dickinson.

Efter Iron Maiden har han spelat med band som Battlezone, Killers och Gogmagog. Di'anno släppte för bara några veckor sedan sitt sista album, "The book of the beast", som är ett samlingsalbum med låtar från hans karriär.

Di'Anno kämpade de senaste åren med sviktande hälsa, men turnerade ändå och uppträdde i rullstol.

