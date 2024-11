Så kan Lena Philipsson tjäna en halv miljon kronor i månaden

Lena Philipsson, 58 har kommit att bli en av våra mest folkkära artister och hennes musik dånar fortfarande flitigt på både krogar, restauranger efterfester och andra tillställningar runtom i hela landet.

Under nästan 40 års tid har hon underhållit Sverige på scener och program och för ett par år sedan släppte hon även en bok om sitt liv som artist. Men det är inte endast hennes karriär hon väljer att prata om i boken.

Ett helt kapitel heter nämligen "Killar killar killar" och ja, man kan väl gott säga att Lena PH:s kärleksliv ofta legat i fokus när det kommer till sångerskan.

Lena har nämligen några kända ex i garderoben. Martin Björk och Lena träffades 2004 och inledde då en relation som skulle komma att hålla i cirka fyra års tid. Men Lena var inte den som satt hemma och hängde läpp.

Lena tillsammans med Martin. Bildkälla: Bertil Ericson / TT

Några år senare sprang hon in i Odd Molly-grundaren Per Holknekt. Paret träffades av en slump och föll för varandra direkt. Efter bara ett år ringde bröllopsklockorna och profilerna gifte sig.

Per Holknekt med Lena Philipsson. Bildkälla: HENRIK MONTGOMERY / TT

Men efter knappa tre år tog kärlekssagan slut. Lena och Per skilde sig efter en del stormande i relationen. Det uppdagades bland annat 2012 att Per varit otrogen. Hon började då dejta den 14 år yngre Pierre Leander (vars ex bland annat är Carolina Gynning), men den relationen rann ut i sanden.

Lena med den 14 år yngre Pierre Leander. Bildkälla: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Av det Lena berättat för medierna så är hon i dag lyckligt singel och just nu aktuell med dramaserien "På gatan där jag bor" som är inspirerad av hennes hitsingel med samma namn.

I den sex avsnitt långa serien spelar Lena Philipsson Nina, som startar en ny relation fyra år efter hennes mans död. Ninas beslut leder till dramatiska och oväntade reaktioner, både från familj och grannar.

Lena Philipsson förmögenhet

Och ja, i sitt riktiga liv kan man säga att vardagen minst sagt rullar på. I alla fall om man tittar på det ekonomiska. Hon bor i en central pärla på det flådiga Östermalm som är värderad till 22 miljoner.

2023 gick Lena från att ha tillgångar på 30 miljoner till att hoppa ned till fem. Vad hon gjort för de pengarna är ännu oklart.

Men med tillgångar på cirka fem miljoner kan hon plocka ut en månadslön på omkring 433 000. Utöver det hade hon en fastställd förvärvsinkomst 2023 som landande på 546 500 vilket betyder att hon där också kan ta ut 45 541 i månaden.

Inte illa!