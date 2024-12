Hur gick det sen i Bonde söker fru 2024?

Isak och Ebba



Ja, hur gick det egentligen för Isak och Ebba?

Som vi alla vetat sedan första avsnittet då dessa två turturduvor fick syn på varandra så var ju dessa två skapta för varandra. I säsongens sista avsnitt när Linda Lindorff kommer och hälsar på så är Ebba på Isaks gård, hon har tagit dit nästintill alla sina saker och berättar att det sista flyttlasset – det går direkt efter att hon är klar med att plugga.

– Sommaren var en period då jag var konstant nervös och jag kanske inte helt kunde vara mig själv. Men nu kan jag ju erkänna att jag var ju kär i Isak redan från början, berättade Ebba.

Isak och Ebba i bonde söker fru 2024. Bildkälla: TV4

Alma och Anton

Det var inte helt solklart (för oss tittare) vem Alma skulle välja. Andra brevskrivare gjorde starka intryck på henne och många gånger så tyckte man att det gnistrade till lite extra mellan henne och ett par.

Men för Alma, då var det självklart.

Alma och Anton är fortfarande tillsammans och innan han kan flytta till gården, vilket planen nu är, så ses de varje eller varannan helg.

– Nu vill jag bara att han ska flytta hit, berättar hon i avsnittet.

Alma och Anton. Bildkälla: TV4

Kristian och Therese

Kristian kom in senare i programmet, men det fick inte tittarna mindre engagerade för det. Efter många olika dejter under sommaren så var det Therese som blev "the one" under slutvalet.

Men nu till frågan – hur gick det sen?

Kristian och Therese är fortfarande tillsammans och upp över öronen förälskade.

– Vi har spenderat mer tid ihop än vad man kanske trodde haha... jag tycker det är skönt att man fått en vardag ihop nu där man fått landa, berättar Therese.

– Jag trodde att hon är en morgonmänniska men det visade sig att hon... inte är det, skrattar Kristian.

Kristian och Therese. Bildkälla: TV4

Anders och... ja, vem egentligen?

Anders valde Emma i sitt slutval och i klippet från slutvalet kramades paret och rullade omkring i gräset.

– Det här känns så rätt, sa han då.

Men han hade tänkt på en annan brevskrivare.

– Jag valde bort Sanna då vi båda har barn så det blev svårt att lösa rent praktiskt. Men någonting gick sönder när hon åkte från gården. Jag ångrade mig.

När Linda kommer till Anders gård så syns ingen tjej till på gården. Varken Sanna eller Emma.

Anders berättar då att relationen inte höll för honom och Emma. Men när hon lämnade gården så hörde han istället av sig till Sanna.

– Sanna kom hit och vi hängde en vecka här... och vi hade det helt otroligt. Jag förklarade hur jag hade känt.

Men tyvärr så kom det praktiska ikapp. Sanna och Anders insåg att det som brutit upp relationen, som gjorde att hon fick åka hem först, det problemet låg kvar.

Så Anders är fortfarande singel.

Bildkälla: TV4

Göran och Katrin

Görans slutval landade på en av tittarfavoriterna – Karin.

Men när Linda dyker upp på gården... då syns ingen till.

– Jo men du... det är en person här, och det är Karin, berättar Göran.

Göran och Katrin är fortfarande tillsammans. Bildkälla: TV4

– Kan man kalla er för pojkvän och flickvän?, frågar Linda Lindorff.

– Ja, man kan kalla oss pojkvän och flickvän, svarar Anders.

Fint!

