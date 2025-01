Rebecca Scheja är artisten som är kanske mest känd som ena halvan av duon Rebecca & Fiona. De albumdebuterade år 2011 med plattan I love you, man!. År 2014 följde de upp med albumet Beauty is Pain, och fyra år senare kom Art of Being A Girl. Deras senaste album Mega Dance kom hösten 2024.

Rebecca och Fiona. Bildkälla: Per Larsson/TT Bild

Rebecca Scheja i Saltkråkan

Vad många kanske inte har koll på är att Rebecca Scheja faktiskt började som skådespelare, och redan 1995 gjorde hon enligt sin biografi på filmsajten Imdb den första rollen, då som Stina i TV-filmen Saltkråkan.

20 år har gått sedan dess, och den ständigt aktuella Scheja är fortfarande på tapeten – men nu med sin musik. Därför har Nyheter24 sammanställt de vanligaste frågorna som svenskar googlar om Rebecca Scheja.

Rebecca Scheja år 2011. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Rebecca Scheja mamma – vem är Marianne Scheja?

Rebecca Scheja är dotter till pianisten Staffan Scheja och skådespelaren, regissören och tv-producenten Marianne Scheja. Den som kan sin svenska dokusåpahistoria har säkert koll på att hon i såpan Skilda världar spelade karaktären Charlie Goldman. Marianne och Staffan Scheja har också sonen Leonard Scheja, som alltså är Rebeccas lillebror.

Rebecca Schejas mamma Marianne Scheja. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Marianne Scheja och Lars Fransson. Bildkälla: Oscar Olsson/TT Bild

Lars Fransson, Marianne Scheja, Rebecca Scheja och Leonard Scheja. Bildkälla: Stella Pictures.

Rebecca Scheja filmer – vad har hon varit med i?

Vad många kanske inte har koll på är att Rebecca Scheja innan musikkarriären var skådespelare. I den romantiska komedin Adam & Eva (1997) spelade hon Evas brorsdotter. Scheja har även synts i En häxa i familjen (2000), Sandor/ slash /Ida (2005) och som Elsa i filmen Bröllopsfotografen (2009).

Rebecca Scheja, Kjell Bergqvist och Anastasios Soulis år 2000, då aktuella med filmen Den bästa sommaren. Bildkälla: Gunnar Ask/TT Bild

Rebecca Scheja år 2000. Bildkälla: Gunnar Ask/TT Bild

Rebecca Scheja i filmen En häxa i familjen (1999). Bildkälla: Stella Pictures.

Rebecca Scheja gift – har hon varit gift?

Rebecca Scheja har tidigare haft flera uppmärksammade kärleksrelationer. Hon har varit ihop med artisten Adrian Lux, låtskrivaren Thibo "Panda da Panda" Girardon och skådespelaren Hannes Fohlin. Scheja har även ryktats ha ett förhållande med skådespelarstjärnan Christian Fandango.

Men gift – det har hon han aldrig varit!

Rebecca Scheja pojkvän – vem är hon ihop med 2025?

I augusti i fjol kunde Nyheter24 avslöja att Rebecca Scheja sedan år 2023 varit ihop med TV-profilen Klas Beyer.

"Jag är så glad över att ha haft den här hunken till man i mina armar i ett års tid nu", skrev hon på sin Instagram då.

Rebecca Scheja och Klas Beyer. Bildkälla: Instagram/rebeccafiona

Klas Beyer känner du kanske igen som vinnare av realityprogrammet Robinson år 2019. Året efter Robinson-vinsten höll inte lyckan i sig – då råkade han nämligen ut för en kuslig snowboardolycka, som resulterade i att han bröt nacken.

Klas Beyer. Bildkälla: Erik Mårtensson/TT Bild

Rebecca Scheja barn – har hon barn?

I september 2023 så avslöjade Rebecca att hon är gravid. "Vårat album MEGADANCE är inte det enda som släpps snart", skrev duon på sin Instagram – till en bild som avslöjade Rebeccas begynnande bebismage.

På Instagram delade även Klas Beyer med sig av den glädjande nyheten.

"Vi ska ha barn", skrev han till en serie bilder på sig själv och flickvännen.

