Sedan år 2003 är Loa Falkman något så förnämt som hovsångare. En titel han minst sagt gjort sig förtjänt av. Hans karriär spänner över flera decennier – han har sjungit opera på scen sedan 1973 och varit skådespelare sedan samma år.

Loa Falkman är idag något av en institution i svensk kultur, så det är inte konstigt att vi svenskar ofta googlar på honom. Här har Nyheter24 sammanställt svaren på de vanligaste frågorna om Loa Falkman.

Loa Falkman namn – vad heter han?

Loa Falkman döptes till Carl Johan Falkman, men då han inte kunde uttala sitt namn riktigt så föddes smeknamnet Loa.

– Jag var inte så fiffig på att uttala mitt namn, det blev Carl-Loa när jag var liten, har han berättat i Hellenius hörna.

Carl Johan kallas han bara när det är riktigt allvar, något han avslöjade i samma program. Det är bara två personer som använder hans riktiga namn – hustrun Rosy och dirigenten Anders Berglund.

– När de är förbannade. Jag har väl sjungit fel eller vidbränt en filé hemma, det kan vara vad som helst. 4-5 gånger per dag händer det, det får man vara nöjd med, sa han vidare, har Expressen rapporterat om.

Loas hustru Rosy kallar honom ibland för Carl Johan – när han gjort bort sig. Bildkälla: Stella Pictures.

Loa Falkman ung – hur såg han ut?

Är du också nyfiken på hur Loa Falkman såg ut som ung? Det är lätt att förstå varför han satte hjärtan i brand – titta bara på de här bilderna från vår bildbyrås arkiv!

Loa Falkman (längst till höger) 1988 – här med Björn Skifs, drottning Silvia, kung Carl XVI Gustaf och Lillbabs. Bildkälla: Stella Pictures

Loa Falkman 1996. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Loa Falkman 1990. Bildkälla: Tomas Oneborg/TT Bild

Loa Falkman Melodifestivalen – var han med 1990?

Jajamän, Loa Falkman tävlade i Melodifestivalen 1990. Hans bidrag – med text och musik av Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson – hette Symfonin. Låten blev ingen succé i Mello, utan hamnade på sista plats. Men 32 år senare fick han sin revansch då han valdes in i Melodifestivalens Hall of Fame. Enligt Mellopedia löd motiveringen:

"Operasångaren och skådespelaren Loa Falkman väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame för konststycket att inte bli bortglömd trots en sistaplats i tävlingen med låten "Symfonin" 1990. Falkmans entré på Mello-scenen visade även på modet att med operapopen utmana dåtidens något mer konservativa festival rent genremässigt."

Andra tävlande i Melodifestivalen år 1990 var Peter Jöback, Carola Häggkvist och Lotta Engberg. Men vann hela klabbet gjorde den kristna popgruppen Edin-Ådahl med sitt bidrag Som en vind.

Loa Falkman i Melodifestivalen 1990. Bildkälla: Stella Pictures

Loa Falkman bror – vem är han?

Loa Falkman har en storebror i form av programledaren Per Falkman (född 1942) som under 1970-talet var programledare på SVT. Lite rolig kuriosa om Per Falkman är att han faktiskt har regisserat flera musikvideos åt ABBA. Bland annat till låtarna My Love, my life, When I kissed the teacher och Tiger. Loa Falkman har även en syster i form av Malin Falkman som föddes 1940.

Per Falkman (längst till vänster) var programledare för flera stora program på SVT. Bildkälla: SVT

Loa Falkman ålder – hur gammal är han?

Loa Falkman föddes den 24 juli 1947. Han är i skrivande stund 77 år, men sommaren 2025 fyller han alltså 78 år.

Hur lång är Loa Falkman?

Enligt sin biografi på filmdatabasen IMDB så är Loa Falkman 185 centimeter lång.

Loa Falkman. Bildkälla: Stella Pictures

Vad heter Loa Falkmans fru?

Det var 1975 som Loa Falkman träffade sin fru Rosy Falkman Jauckens. Loa, som då var 25 år gammal, skulle debutera på Kungliga Operan i Stockholm. Rosy var balettdansös på Operan. Det sa inte klick direkt.

– Jag brukade se honom i operans kantin men vi dansare satt för sig och sångarna för sig och man visste hur sångarna var – tjockmagade och trista. Jag tyckte att han redan då såg lite lönnfet ut. Loa hade för vana komma bort till vårt bord och ropa hej med hög röst så jag hoppade till. Då imponerade han inte på mig, har Rosy sagt i en intervju med Hemtrevligt.

Men efter att en gemensam kollega på operan tussat ihop paret så blev det slutligen dom. År 1978 så gifte sig Loa och Rosy, och de har hängt ihop sedan dess.

Rosy och Loa Falkman år 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Loa Falkman sjuk – har Loa någon sjukdom?

Loa Falkman närmar sig 80-strecket med stormsteg, men han har inte saktat ner på det fysiska tempot för det. I intervjun med Hemtrevligt så berättade Loa att han cyklar två mil varje dag. Men precis som vilken artist som helst med över 50 år i rampljuset så har sjukdom ibland stoppat Loa Falkman.

I januari 2023 skulle Loa Falkman ha sjungit med Lotta Engberg i TV4, men stoppades då av en "elak bacill".

– Hade sett fram emot att sjunga med Lotta och bandet och vara tillbaka hos Bingolotto-gänget, men en elak basselusk satte tyvärr stopp för detta, sa han i en kommentar till Aftonbladet då.

Rosy skrev då till tidningen att Loa då både var "yr och mår illa".

Loa Falkman Ica – hur länge var han Ica-Stig?

I februari 2015 tog Loa Falkman över rollen som Ica-Stig efter Hans Mosesson. Faktum är att tajmingen inte kunde varit bättre. Loa hade precis förlorat hela sin förmögenhet då en av hans närmaste vänner blåste honom på alla pengarna.

– Vi blev blåsta av en revisor som vi hade haft i över 20 år. Det var dubbel katastrof eftersom vi hade varit vänner. Vi blev tvungna att ta fruktansvärda lån som vi fortfarande betalar av på. Allt vi hade tjänat gick åt helvete. Rosy är gammal dansare och jag är sångare och skådis så det var därför vi tog in en revisor för att allt skulle bli rätt. Men vi var ju 50 stycken som blev lurade, berättade Loa för Aftonbladet då.

Loa Falkman hoppade av rollen som Ica-Stig år 2020, efter att ha gjort reklamfilmerna i sex år.

– Jag har hållit på med det här i sex år och jag känner kanske att det är dags att lämna över den här kavajen. Ut med det gamla, in med det nya skulle man kanske kunna säga, sa han i den sista reklamfilmen.

Alexandra Dahlström och Loa Falkman – vad hände mellan dom?

Året var 1999 när den då 15-åriga skådespelaren Alexandra Dahlström vann en Guldbagge i kategorin Bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Elin i Fucking Åmål.

– Jag tycker det är lite tråkigt med all sexism och utseendefixering…,började Dahlström – innan hon blev avbruten av Loa Falkman som var konferencier.

– Nu mitt lilla hjärta…, sa han då.

– Förminska inte mig och håll på. Jag menar det, jag tycker det är skittråkigt, svarade Alexandra innan hon fick lämna scenen.

I en intervju med Aftonbladet berättade Loa år 2017 om händelsen på Guldbaggen – och att han skulle göra om det igen.

– Sen är jag inte intresserad av att vara politiskt korrekt. Om jag är förbannad och säger "nu lilla gumman får du gå och sätta dig" så var det för att vi redan hade fått stryka ett antal förinspelade inslag som så klart hade kostat massor av pengar. Om man får 45 sekunder till ett tacktal så ställ dig gärna upp och var tråkig, rolig eller bitsk. Men de stod bara där och tuggade tid och jag fick höra i örat "få ut den där ungen" Det ångrar jag inte ett dugg. Hade det varit nån annan så hade jag gjort och sagt samma sak, sa han då.

Loa Falkman och Alexandra Dahlström på Guldbaggen 1999. Bildkälla: NTB/TT Bild

Loa Falkman röstläge – är han baryton?

Ja, Loa Falkman är baryton. Andra kända barytoner – som inte verkar inom operans värld – är David Bowie, Leonard Cohen, Bob Dylan, Drake och Elvis Presley. Inom operans värld är några kända barytoner enligt BBC Classical Music namn som Dietrich Fischer-Dieskau, Matthias Goerne och Christian Gerhaher.

– Om du sjunger de tuffa rollerna för ofta tidigt i din karriär är din röst ofta slut efter tio år. Jag har, med få undantag, till exempel alltid undvikit att sjunga Wagner. Jag har hållit mig till Mozart och Verdi, har Loa själv berättat om sin röst i intervjun med Hemtrevligt.

Loa Falkman. Bildkälla: Stella Pictures

Loa Falkman och Ingmar Bergman – vad hände?

Loa Falkman är utbildad på Calle Flygares teaterskola, och har medverkat i flera stora filmer. Han har bland annat jobbat med den brittiska regissören Peter Brook för filmen La tragédie de Carmen (1983) och senare med regissören Susanne Bier när han 1995 spelade huvudrollen i Jonas Gardells Pensionat Oskar.

Ingmar Bergman. Bildkälla: TT Bild

Men något samarbete med regissören Ingmar Bergman blev det aldrig. Ingmar Bergman, som under sin karriär vann tre Oscars för sina filmer, hade specifikt bett om att Loa Falkman skulle vara med i Backanterna på Kungliga Operan, som även blev film. Men Loa sa tvärt nej. Detta då han under den här tiden var mitt i ett storbråk med en chef på Kungliga Operan.

Enligt Expressen har Loa berättat att Ingmar Bergman blev så sur över att få nobben att han undvek honom i korridorerna på operan. Han ska bland annat ha "stirrat stint" på sin klocka.

– Då mådde jag illa, har Loa Falkman berättat.

Loa Falkman ångrar inte att han nobbade Ingmar Bergman. I en intervju med Aftonbladets Tobbe Ek gick Falkman till attack mot regissören. På frågan om han ångrar att han sa nej till Bergman svarade han:

– Nej, absolut inte. Han var en feg jävel. Där har du väl rubriken: "Bergman en feg jävel". För att vara med i hans uppsättning ville jag att operachefen skulle be om ursäkt för lögner han sagt om mig. När det inte kom tackade jag nej. Och det blev ju ett nej till Bergman. Det har väl aldrig hänt förut att en skådespelare säger nej till Gud, så därför var han skraj för mig. När vi sen möttes i korridoren stirrade han plötsligt ingående på sin klocka och låtsades som att han inte såg mig. Han hade kunnat säga vad som helst. "Hej" eller "Du är den mest pretentiösa jag nånsin träffat". Men man måste se varandra. En av mina principer är att alltid sköta min mentala hygien så att jag mår bra. Jag blev oerhört besviken att han inte stod upp för mig.