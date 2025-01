Tittarna rasar mot intervjun med Duplantis: "Forsla ut honom"

Under Idrottsgalan så var en av kvällens stora vinnare – inte helt oväntat – Armand Duplantis. Han vann pris i kategorierna Årets prestation och Årets manliga idrottare.



– Ni är för snälla, jag är inte redo för så många tal. Men jag är så tacksam. Jag har inte så många fler att tacka faktiskt, min fästmö. Hon har varit så jäkla viktig under hela resan, sa han i sitt tacktal.

Efter galan fortsatte SVT sändningarna med sitt Eftersnack-program, och där intervjuade programledarna dels Armand Duplantis men även simmerskan Sarah Sjöström som tilldelades priset Årets kvinnliga idrottare.

Olle Palmlöf intervjuar Armand Duplantis på Idrottsgalan

I Eftersnacks-sändningen så tog programledaren Olle Palmlöf till orda med en fråga till Duplantis.

– Jag undrar en sak. Kjell Isaksson tog ju världsrekord, alltså 5.39. Men om du hade hoppat med hans stavar, hur högt hade du hoppat då tror du?

– Högre än honom, svarade Armand.

Olle Palmlöf och Armand Duplantis. Bildkälla: SVT

– Det förstår jag. Det fattar jag också. Vi säger att hans stavar hade gått av om du hade hoppat. Dom hade gått av. Boink, fortsatte Palmlöf.

– Jag tror hundra procent att mina stavar är lite bättre än Kjells under 1970-talet, svarade Armand, medan programledaren Olle Palmlöf fortsatte att fråga om stavarna.

Olle Palmlöf. Bildkälla: SVT

Ett klipp från intervjun har nu blivit viralt, där flera tittare reagerar på Olle Palmlöfs intervju med Duplantis.

"Är det efterfest så är det", skrev humorkontot Dyngbaggegalan till klippet.

"Ofattbart", skrev programledaren Josefin Craaford. Även journalisten och programledaren Alexandra Pascalidou reagerade starkt på klippet. Hon skrev "Helt otroligt".

"Wtf hände här", "Wow, så otroligt pinsamt??? Att SVT inte bryter och forslar ut? Sen kan man undra varför han var där in the first place", "Vilken fullkomlig tågkrasch", "Aj aj aj aj aj" och "Att SVT tillåter detta. Man skäms" var andra reaktioner.

SVT svarar: "Vi ser allvarligt på händelsen"

Christina Hill är programchef på SVT. Till Nyheter24 säger hon att de ser allvarligt på händelsen och de riktar en ursäkt till de som medverkade i programmet. Bland de som intervjuades i Eftersnacksprogrammet fanns förutom Armand Duplantis även Gunde Svan.

En del tittare undrar varför intervjun inte bröts då Palmlöf verkade påverkad under sändningen?



"SVT har nolltolerans mot alkohol i tjänsten. Vi ser allvarligt på händelsen och har haft samtal med vederbörande. SVT:s förtroende hos vår publik är av yttersta vikt, och vi vill därför beklaga detta. Vi vill också rikta en särskild ursäkt till de personer som intervjuades i samband med detta. Formellt sätt är det produktionsbolaget som är ansvariga på plats men SVT har utgivaransvaret. Vi har pågående samtal med berörda parter", skriver Christina Hill som svar till Nyheter24.