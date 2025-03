Charles Manson var ledaren för Mansonfamiljen, och den man som dömdes för stämpling till mord på sju personer – däribland skådespelaren Sharon Tate och hennes ofödda barn. Här är allt du vill veta om Charles Manson.

När har dokumentären Chaos: The Manson Murders premiär på Netflix?

Chaos: The Manson Murders – som är regisserad av Errol Morris – har premiär på Netflix den 7 mars. Dokumentärfilmen är enligt Tedum baserad på boken CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties, som utgavs 2019 och är skriven av Tom O'Neill och Dan Piepenbring.

Tedum skriver att Morris ifrågasätter de officiella utsagorna över morden. Enligt The Guardian så kretsade boken kring konspirationsteorier som att Manson skulle ha kopplingar till den amerikanska regeringen.



Los Angeles Times kallade boken för "ibland onödigt konspiratorisk".

Charles Manson 1986. Bildkälla: AP/TT Bild

Vem var Charles Manson?

Charles Milles Manson (föddes Maddox) den 12 november 1934 i Cincinnati i Ohio. Charles var son till Kathleen Maddox och Colonel Walker Henderson Scott Sr. Enligt Medium så var Kathleen en sexarbetare med svåra alkoholproblem.

Enligt uppgifter i Sveriges Radios dokumentär om Manson-morden så sålde Charles Mansons mamma sin son för en öl.

Manson ägnade sig åt brott från mycket ung ålder och kom att spendera större delen av sitt unga liv på olika barnhem, fängelser och institutioner.

När Manson släpptes ut från ett fängelsestraff 1967 så möttes han av ett USA i förändring. Samtidigt som det var hippieeran med fri kärlek, droger och musik så fanns det en annan verklighet som utspelade sig. En våldsam verklighet.

– Först mordet på John F Kennedy i november 1963, Malcolm X 1965, Martin Luther King i april 1968. Sen Robert Kennedy den 5 juni 1968. De fyra morden korrumperade den amerikanska civilisationen och samhället djupt, sa Ed Sanders, författare till boken The Family om Manson-morden i dokumentären Charles Manson och Hollywoodmorden.

Utöver de politiskt motiverade morden så rasade samtidigt Vietnamkriget.



I sina yngre år var Manson sångare och gitarrist, och under en period var han vän med Beach Boys trummis Dennis Wilson. Beach Boys spelade även in en av Mansons låtar i form av Never Learn Not To Love, som när Manson skrev den bar titeln Cease to Exist.

Men den lovande artistkarriären uteblev för Manson. Istället blev han en av världens mest hatade män, och fick epitetet "mannen som dödade 1960-talet".

Han var ledare för sekten Mansonfamiljen. Mansons profetia var att ett raskrig mellan svarta och vita skulle bryta ut, en slags apokalyps som han kallade för "Helter Skelter", baserat på låten av The Beatles med samma titel från The White Album.

Mansons teori var att en Helter Skelter skulle gynna honom – och resultera i att han skulle bli "världsledare", har Expressen rapporterat om.

Men då inget "raskrig" eller "apokalyps" kom så tog Manson saken i egna händer. Hans plan var att morden skulle se ut att vara utförda av till exempel Black Panthers-rörelsen. På så vis skulle vita vända sig mot svarta och hans efterlängtade "raskrig" skulle bli verklighet, något som All Thats Interesting rapporterat om.

Charles Manson dömdes först till dödsstraff för sin inblandning i sju mord, men hans straff omvandlades sedan till livstid. Han satt i fängelse fram till sin död år 2017.



Charles Manson 1969. Bildkälla: AP/TT Bild

Här är allt om Charles Manson, Mansonfamiljen, medlemmarna idag, Mansons barn och barnbarn, de fruktansvärda morden och de som föll offer för Mansonfamiljen.

Vilka var med i Mansonfamiljen?

De som tillhörde Mansonfamiljen var enligt BBC följande personer:

Susan Atkins, som dömdes till döden för sin delaktighet i Tate-LaBianca morden. Hennes straff omvandlades till livstid i fängelse när Kalifornien 1972 slopade dödsstraffet. Atkins dog år 2009 till följd av hjärncancer.

Susan Atkins 1969. Bildkälla: AP/TT Bild Från vänster Susan Atkins, Patricia Krenwinkel och Leslie Van Houten på väg in till sin rättegång i augusti 1970. Bildkälla: AP Photo/George Brich/TT Bild

Patricia Krenwinkel är den kvinna i Kalifornien som har suttit längst tid i fängelse. Hon deltog 21 år gammal i morden. Hon har enligt BBC nekats villkorlig frigivning ett dussintal gånger. Hon är idag 77 år gammal.

Patricia Krenwinkel då och nu. Bildkälla: AP Photo/George Brich/TT Bild, AP Photo/Reed Saxon, File/TT Bild

Leslie Van Houten var 19 år gammal när hon deltog i LaBianca-morden. Hon var den första från Manson-familjen som har släppts från fängelset. Efter att ha suttit i fängelse i 53 år så frigavs hon den 11 juli 2023.

Leslie Van Houten då och nu. Bildkälla: AP/TT Bild, Stan Lim/Los Angeles Daily News via AP, Pool, File/TT Bild

Charles 'Tex' Watson var ledare för kvinnorna i Mansonfamiljen. Tex, som ursprungligen kom från Dallas, hoppade av college och flyttade till Kalifornien. Där bodde han med de andra medlemmarna i Mansonfamiljen på Spahn ranch. "Jag är djävulen. Jag är här för att göra djävulens arbete", ska han ha sagt, skriver BBC. Tex var delaktig i både Tate-morden och LaBianca-morden.

Charles Tex Watson hade en nyckelroll i Mansonfamiljen och var den som ledde kvinnorna hem till Sharon Tate på Cielo Drive. Bildkälla: AP Photo/Files/TT Bild

Lynette Alice "Squeaky" Fromme var en annan medlem i Mansonfamiljen, men hon deltog inte i morden. Hon visade dock sitt stöd för Manson och de mordåtalade Mansonfamiljemedlemmarna under rättegångarna. Hon dömdes 1975 för att ha dragit ett vapen mot presidenten Gerald Ford i Sacramento. Vapnet gick aldrig av utan Lynette kunde brottas ner mot marken och gripas. Hon lyckades fly från fängelset 1987, men greps igen. Hon släpptes från fängelset år 2009. Då var hon 60 år gammal.

Lynette Alice "Squeaky" Fromme. Bildkälla: AP/TT Bild

Bobby Beausoleil gick med två andra Manson-familjemedlemmar för att döda Mansons tidigare vän Gary Hinman. Det var gruppens första mord. Bobby Beausoleil dömdes även han till döden, något som senare omvandlades till livstid. Han har försökt bli frigiven vid flera tillfällen, men anses fortfarande vara en fara för samhället. I januari 2025 rapporterade Spectrum News 1 att Beausoleil kan bli aktuell för villkorlig frigivning.

Bruce Davis var inte heller inblandad i Tate-LaBiancamorden utan han dömdes för morden på Gary Hinman och Donald Shea. Bruce Davis avtjänar ett livstidsstraff och precis som andra Mansonfamiljemedlemmar har han ansökt om villkorlig frigivning flera gånger – men nekats vid varje tillfälle. I juli 2022 rapporterade Los Angeles Times att Bruce Davis nekats villkorlig frigivning då han "saknar empati". Han blev ombedd att "försöka igen om tre år".

Bruce Davis har blivit nekad villkorlig frigivning flera gånger. Vänstra bilden är Davis år 2014, och den högre bilden visar honom 1970. Bildkälla: AP/TT Bild

Linda Kasabians roll i Manson-morden var att hålla utkik. Hon vittnade i rättegången mot Manson och de andra sektmedlemmarna. Linda Kasabian fick immunitet av åklagaren. År 2009 berättade åklagaren Vincent Bugliosi att Kasabians vittnesmål var avgörande.

– Utan hennes vittnesmål så hade det varit extremt svårt för mig att döma Manson och hans medåtalade, sa han. Kasabian bytte namn till Chiochios och höll en låg profil resten av livet, skrev The Guardian. Hon dog den 21 januari 2023, enligt brittiska The Independent.

Linda Kasabian under rättegången. Bildkälla: AP Photo/David F. Smith/TT Bild

Sandra Good var inte inblandad i någon av morden, men dömdes många år senare – 1976 närmare bestämt – för att ha skickat hundratals hotfulla brev till olika företags-vd:ar.

var inte inblandad i någon av morden, men dömdes många år senare – 1976 närmare bestämt – för att ha skickat hundratals hotfulla brev till olika företags-vd:ar. Clem Grogan var också han en av medlemmarna i Mansonfamiljen. Han var delaktig i mordet på Donald Shea. Han dömdes först till döden, sedan till livstids fängelse, men blev villkorligt frigiven 1985 då han hjälpte polisen att hitta Donald Sheas kropp, rapporterade Los Angeles Times 1986.

Mansonfamiljens medlemmar i dag – vilka lever?

De som lever av Mansonfamiljens medlemmar idag per 2025 är:

Patricia Krenwinkel

Leslie Van Houten

Charles 'Tex' Watson

Lynette Alice "Squeaky" Fromme

Bobby Beausoleil

Bruce Davis

Linda Kasabian

Sandra Good

Steven "Clem" Grogan

Mansonfamiljens offer – vilka mördades?

I augusti 1968 flyttade Manson och hans "familjemedlemmar" ihop på en stor ranch – Spahn Ranch i Kalifornien. Det var därifrån familjen kom att operera.

Spahn Ranch där Charles Manson och Mansonfamiljen bodde. Bildkälla: AP/TT Bild

Sommaren 1969 utförde Mansonfamiljen flera mordförsök och mord, men de som har fått mest medial uppmärksamhet är de så kallade Tate-LaBianca-morden.

Den 1 juli 1969 sköt Charles Manson själv knarklangaren Bernard "Lotsapoppa" Crowe. Denne spelade död och överlevde, något som Time Magazine har rapporterat om.

Mordet på Gary Hinman

Sommaren 1969 så torterades och mördades den 34-åriga musikläraren Gary Hinman. En sidoverksamhet som Hinman hade var enligt Time Magazine att sälja droger, och enligt Manson så var mordet på Hinman på grund av en drogaffär som gick fel.

Manson skulle förse motorcykelklubben The Straight Satans med den psykedeliska drogen meskalin. Men MC-klubben var inte nöjda med kvaliteten på drogerna – och för det fick Hinman betala med döden.

Mordet på Sharon Tate och sex andra på 10050 Cielo Drive

Innan de gav sig av den 8 augusti 1969 så hade Manson sagt att de skulle "totalförstöra alla därinne" och göra "det så grisigt som möjligt", detta enligt åklagaren Vincent Bugliosis bok Helter Skelter.

Tex Watson tog sedan med sig Susan Atkins, Patricia Krenwinkel och Linda Kasabian till adressen 10050 Cielo Drive. Där bodde skådespelerskan Sharon Tate och regissören Roman Polanski. Polanski befann sig i London under tiden för mordet.

Roman Polanski och Sharon Tate när de precis gift sig i London i januari 1968. Ett år senare mördades hon, och deras ofödda son. Bildkälla:

I hemmet fanns förutom Sharon Tate – som var höggravid i åttonde månaden – även hennes vänner hårstylisten Jay Sebring, skådespelaren Wojciech Frykowski och dennes flickvän, societetskvinnan Abigail Anne Folger var i huset.

Även husets vaktmästare William Garretson och dennes 18-åriga vän Steven Earl Parent var vid huset den här kvällen, och föll offer för Mansonfamiljen.

Offer för Mansonfamiljens mord. Från vänster: Wojciech Frykowski, Sharon Tate, Stephen Earl Parent, Jay Sebring och Abigail Folger. På bilden är inte William Garretson med. Bildkälla: AP/TT Bild

Linda Kasabian höll utkik medan Susan Atkins, Tex Watson och Patricia Krenwinkel tog sig in i huset. Där slaktade de totalt sju personer. Då räknas Sharon Tates ofödda son, Paul Richard Polanski, in.

Sharon Tate och Jay Sebring hängdes upp i ett nylonsnöre från en takbjälke i taket. Per rättsläkarens rapport via People så levde Tate när hon hängdes upp. Hon knivhöggs totalt 16 gånger av Tex Watson och Susan Atkins.

Sharon Tate var åtta och en halv månads gravid när hon mördades av Mansonfamiljen. Härs förs hennes kropp ut från hemmet på Cielo Drive. Bildkälla: AP/TT Bild

Virginia Graham vittnade i rättegången om vad Susan Atkins stolt hade berättat för henne.

– Stackars Sharon Tate. Hon bad för sitt liv. Hon sa "Snälla, snälla döda mig inte. Jag vill bara föda min bebis". Susan tittade på henne och sa "bitch jag bryr mig inte om du ska ha barn eller inte". Sen dödade hon henne, berättade Graham i P3 Dokumentär om Mansonmorden.

Även Aktins berättade under rättegången att Sharon Tate hade bett om att få föda sitt barn. Atkins skrev PIG med Sharon Tates blod på dörren.

Sharon Tate blev 26 år gammal.

Sharon Tate 1968. Ett år senare var hon död. Bildkälla: AP/TT Bild

Mordet på Rosemary och Leno LaBianca

Dagen efter mordet på Sharon Tate, hennes ofödda barn och de andra oskyldiga kvinnorna och männen som befann sig på Cielo Drive och mördades den 8 augusti 1969 så gav sig Mansonfamiljen ut för att mörda igen.

Manson var inte nöjd med Tate-morden, så enligt Susan Atkins vittnesmål i den senare rättegången tog Manson på sig att den här gången skulle morden utföras på ett annat sätt "utan panik".

Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian, Charles Manson, Leslie van Houten och Steve "Clem" Grogan begav sig hem till butiksägaren Leno LaBianca och hans fru Rosemary.

Rosemary LaBianca knivhöggs 42 gånger. Watson knivhögg också Leno totalt 12 gånger och karvade in ordet WAR i hans mage.

Med offrens blod skrev Krenwinkel orden Rise och Death to the pigs på väggarna och Healter Skelter på kylskåpsdörren.

Vad fick Charles Manson för diagnos?

Tidigare i livet hade Manson diagnostiserats med "allvarlig psykiatrisk sjukdom", och detta gjorde att Manson fick sitta på en psykiatrisk avdelning på fängelset Pelican Bay.

Enligt Psychology Today så ifrågasattes Mansons diagnos – var han verkligen psykiskt sjuk på riktigt eller fejkade han bara? Därför utfördes 1997 en ny psykiatrisk utvärdering av Manson, och den blev inte offentlig förrän hans död år 2017.

Vad hade Charles Manson för diagnoser? Bildkälla: AP/TT Bild

En av hans tidigare diagnoser var också schizofreni, men enligt den senare psykiatriska utvärderingen så stämmer inte det. En överblick av utvärderingen finns i publikationen The Last Psychological Evaluation of Charles Manson: Implications for Personality, Psychopathology, and Ideology som publicerades i Journal of Threat Assessment and Management.

Enligt publikationen hade Charles Manson följande diagnoser:

Narcissism

Bipolaritet (hypomanisk)

Borderline (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom)

Antisocial personlighetsstörning, primärt psykopat)

Hade Charles Manson en svastika-tatuering?

Ja, mellan ögonen hade Charles Manson en tatuering av en svastika. I en intervju fick Charles Manson frågan om han hade ett X tatuerat tidigare, och sedan ändrade den så att den blev en svastika. Detta förnekade han.

– Nej, jag har aldrig ändrat den. Det har varit samma hela tiden. Den står vad jag vill att den ska stå för. Den står för många saker. Det skulle ta 2-3 veckor att förklara vad. Jag kan ge exempel. Den står för USA:s flagga. Den stigande solen i den tyska och japanska flaggan. Davidsstjärnan för israelerna, sa han i intervjun och fortsatte:

– Varje nation, land och folk har alltid haft sin symbol. Det här är min. Jag valde den av 2-3 andra symboler. Jag ville inte inte ha en kristen symbol. Och jag vill inte ha en antikrist-symbol. Jag vill inte ha något som var pro-kommunism, sa Charles Manson.

Han förnekade att han gjorde svastikan som någon slags hyllning till nazismen eller Adolf Hitler.

– Hitler tog den från mysticismen och reverserade den, sa han i klippet.

Fick Charles Manson barn och barnbarn?

Ja, Charles Manson fick flera barn och även barnbarn.

Tillsammans med Rosalie Jean "Rosie" Willis fick han sonen Charles Milles Manson Jr. Han föddes 1956 enligt boken Helter Skelter samtidigt som Manson satt i fängelse 1956 (en tidigare fängelsevända som inte har något med Tate-LaBlanca morden att göra).

De första åren i sitt liv följde han med sin mamma, som fortfarande var gift med Manson, på besök i fängelset i San Pedro. Men efter att Rosalie träffat en ny man så upphörde besöken.

Charles Milles Manson Jr, som bytte namn till Jay White, dog i suicid 1993, något som CNN har rapporterat om.

Charles Milles Manson Jr fick en son i form av Jason Freeman, som har vigt sitt liv åt MMA och varit en framgångsrik kampsportare, något som Allas har rapporterat om.

Enligt sin presentation på arbetsplatsbanken Stage 32 så jobbar Jason Freeman idag med motivationstal för män, som han vill hjälpa "bearbeta trauman".

Jason Freeman och hans farfar upprättade en kontakt vid år 2011 och höll kontakten fram till Charles Mansons död år 2017.

Jason slutade dricka alkohol år 2018, och det är något som enligt honom själv "räddade både honom själv men också äktenskapet".

Han är sedan över 17 år tillbaka gift med sin Audrey och paret har flera söner ihop.

Charles Mansons barnbarn Jason Freeman. Bildkälla: AP Photo/Brian Melley/TT Bild

1959 träffade Charles Manson sin andra fru Leona Rae Candy Stevens. De fick sonen Charles Luther Manson när Manson satt i fängelse och enligt All Thats Interesting så träffade Charlie aldrig sin andra son. Enligt amerikanska People så bytte sonen senare namn till Jay Charles Warner för att distansera sig från sin pappas fruktansvärda brott. Enligt People så dog han år 2007 i Colorado.

1968 – bara 14 månader före Mansonmorden i augusti 1969 – så föddes Charles Mansons tredje barn, sonen Valentine Michael Manson som Manson fick med Mary Brunner.

Valentine Michael bytte senare namn till Michael Brunner. Hans mamma var Mary Brunner som var med i Mansonfamiljen.

Michael adopterades som liten av sina morföräldrar så att han skulle få leva ett så normalt liv som möjligt för att inte behöva förknippas med sina föräldrars brott.

Hur gammal var Charles Manson när han dog?

Charles Manson föddes den 12 november 1934 och dog den 19 november 2017. Han hade alltså precis hunnit fylla 83 år när han dog till följd av sin tarmcancer, något som CNN rapporterade om.

Charles Manson genom åren. Bildkälla: AP/TT Bild