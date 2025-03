KAJ startar sexa i Eurovisionsemin 13 maj

Semifinal 1

1. Island: Væb – "Róa"

2. Polen: Justyna Steczkowska – "Gaja"

3. Slovenien: Klemen – "How much time do we have left"

4. Estland: Tommy Cash – "Espresso macchiato"

5. Ukraina: Ziferblat – "Bird of pray"

6. Sverige: Kaj – "Bara bada bastu"

7. Portugal: Napa – "Deslocado"

8. Norge: Kyle Alessandro – "Lighter"

9. Belgien: Red Sebastian – "Strobe lights"

10. Azerbajdzjan: Mamagama – "Run with u"

11. San Marino: Gabry Ponte – "Tutta l'Italia"

12. Albanien: Shkodra Elektronike – "Zjerm"

13. Nederländerna: Claude – "C'est la vie"

14. Kroatien: Marko Bosnjak – "Poison cake"

15. Cypern: Theo Evan – "Shh"

Semifinal 2

1. Australien: Go-Jo – "Milkshake man"

2. Montenegro: Nina Zizic – "Dobrodosli"

3. Irland: Emmy – "Laika party"

4. Lettland: Tautumeitas – "Bur man laimi"

5. Armenien: Parg – "Survivor"

6. Österrike: JJ – "Wasted love"

7. Grekland: Klavdia – "Asteromáta"

8. Litauen: Katarsis – "Tavo akys"

9. Malta: Miriana Conte – "Kant (singing)"

10. Georgien: Mariam Shengelia – "Freedom"

11. Danmark: Sissal – "Hallucination"

12. Tjeckien: Adonxs – "Kiss kiss goodbye"

13. Luxemburg: Laura Thorn – "La poupée monte le son"

14. Israel: Yuval Raphael – "New day will rise"

15. Serbien: Princ – "Mila"

16. Finland: Erika Vikman – "Ich komme"

Nationerna som brukar kallas "The big five" och värdlandet (Schweiz) har säkrade finalplatser, men får uppträda med sina bidrag i de två semifinalerna.

Semifinal 1:

Italien: Lucio Corsi – "Volevo essere un duro"

Spanien: Melody – "Esa diva"

Schweiz: Zoë Më – "Voyage"

Semifinal 2:

Frankrike: Louane – "Maman"

Storbritannien: Remember Monday – "What the hell just happened"

Tyskland: Abor & Tynna – "Baller"