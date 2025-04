Vad har Matilda Djerf gjort mot sina anställda?

Matilda Djerf hade även en egen toalett på kontoret som bara hon själv fick använda. Om någon anställd favoriserades så fick även den tillåtelse att använda toaletten. En lapp hängde på toaletten med texten "Please do not use!!" fölljt av ett hjärta. Vid ett tillfälle hade lappan trillat ner och en person använde då toan. Det slutade med att en anställd tvingats skrubba Matildas toalett.