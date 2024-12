Sedan 2019 så har entreprenören och influencern Matilda Djerf drivit klädmärket Djerf Avenue. De har blivit kända för att vara ett inkluderande klädmärke som gör kläder i alla storlekar och hyllats för sina kampanjer och visningar.



Framgångssagan Djerf Avenue har blivit en enorm succé, har lanserats i flera länder och omsätter hundratals miljoner kronor. Bland kunderna finns kända profiler som Justin Biebers hustru Hailey Bieber, som även har samarbetat med Djerf Avenue. På ytan har allt sett helt perfekt ut.

Men sanningen har visat sig vara en helt annan. Nästan ett dussin – tidigare anställda men även personer som fortfarande jobbar där – vittnar nu om en terror utan dess like på kontoret på Engelbrektsgatan i Stockholm.

– Det är daglig bevittning av folk som blir mobbade, säger en anställd.

– Varje dag pågår en psykisk terror på det kontoret, säger en annan person.

Matilda Djerf. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Matilda Djerf anklagas för mobbning på Djerf Avenue

Anställda på Djerf Avenue vittnar om att de har blivit skrikna på och kallade för "dumma i huvudet". Matilda Djerf ska ha skrikit på andra anställda och kallat dom för namn. Att bli utskälld inför andra kollegor öppet var vardagsmat. Hon kunde skrika på anställda om det inte fanns kaffe, om någon satt på fel plats eller inte värmt hennes mat. Anställda grät och fick panikångestattacker och många var rädda för henne, rapporterar Aftonbladet.

– Hon var nedlåtande. Hon kunde bli äcklad av en om man åkte i kollektivtrafiken, berättar en tidigare anställd i Aftonbladets reportage.

Djerf Avenue. Bildkälla: Nyheter24

Matilda Djerf har även en egen toalett på kontoret. Den får bara hon och favoriserade anställda använda. Vid ett tillfälle använde någon annan toaletten av misstag. Då tvingades kontorets office manager skrubba rent toaletten innan Matilda kunde använda den igen.

Inte bara personalpolitiken tycks undermålig på Djerf Avenue. Anställda vittnade också om hur Djerf hånat plus size-modeller.

– Det här måste vi ta om för hon ser så jävla fet ut i dom här kläderna. Det kan vi inte visa, ska Matilda Djerf ha sagt när hon såg ett par kampanjbilder för märket som hon inte var nöjd med, rapporterar Aftonbladet i sitt avslöjande.

Djerf Avenues kontor på andra våningen. Bildkälla: Nyheter24

Djerf Avenues kontor på Östermalm. Bildkälla: Nyheter24

Kunderna manar till bojkott av Djerf Avenue

I kommentarsfältet på Djerf Avenues Instagramkonto, och även på Matilda Djerfs eget Instagramkonto så strömmar kommentarerna in från besvikna kunder. Flera manar till bojkott.

"Tänker inte köpa ett plagg mer"

"Bojkotta mobbare"

"Helt sjukt hur hon behandlar människor som jobbar för henne. Att Mathilda inte förstår att hennes anställda är det viktigaste hon har? Usch detta är ett vidrigt beteende. Men jag har hört så mycket mer hemska saker, men de kanske var för grova för att ta med i tidningen. Hon är verkligen en mobbare, lustigt att hon kan vara de när hon själv berättar hur hon blivit utsatt? 0 medmänsklighet i den människan"

"Fruktansvärd läsning i Aftonbladet!! Under all kritik! Att behandla folk såhär internt är oacceptabelt. Du ska vara en förebild? Folk mår dåligt under ditt styre. Och du behandlar folk som skräp utifrån vad tjejerna berättar! Spyr av innehållet i klippet och hur elak du är. Som experten säger i klippet. Du bryter mot lag."

"Har alltid trott att det varit för bra för att vara sant. Hoppas verkligen du inte drar på dig någon offer kofta i detta. Hoppas fan du skäms. Och ditt mejl i hopp om att du ska rentvå dig själv? Jisses. Bojkott nu och i all framtid."

"Det kommer aldrig accepteras att du mobbar och kallar modeller feta eller får dina anställda att få psykiska besvär. Hur har du behandlat dessa människor egentligen? Du skall vara en förebild för unga entreprenörer men det sprack i och med detta. Du är alldeles för ung för att redan börja sätta dig på folk"

"Hur falsk kan en människa vara? Rekommenderar alla att titta på Aftonbladets reportage om den riktiga Matilda".

"Detta blir ditt fall"

Flera kommentarer innehåller också bara ett enda ord: Bojkott.

Matilda Djerf svarar

Djerf Avenue har i ett mejl till Aftonbladet skrivit att de ser mycket allvarligt på uppgifterna som framkommit i reportaget och medger att det har "funnits brister i deras arbetsmiljö".



Matilda Djerf skriver till tidningen att hon tar kritiken på stort allvar, att hon ska arbeta på sitt ledarskap och fortsätta ta hjälp av en coach.

