Love is blind-Olas nya bild – en redig känga till Netflix

För ett par månader sedan kan man säga att det var en sak som förenade Svenska folket i fikarum, på barer och i hissen på jobbet – nämligen den andra säsongen av Love is blind Sverige.

Någon som snabbt stack ut var Ola Jönsson . Ola arbetar vanligtvis som fastighetskonsult och har en civilingenjörsexamen. Men under inspelningen av Love is blind hade han valt att ta ett sabbatsår för att lära känna sig själv bättre och leva lite mer spirituellt – vilket han berättade en hel del om i programmet.

Ola Jönsson bjöd in sin vän från känd sex-sekt

Under ett avsnitt som filmades hemma hos Ola fick han även besök av sin vän Bea som tidigare varit insyltad i den kända sexsekten The New Tantra.