Musiker i Lasse Stefanz föll ihop på scen

Några låtar in i konserten föll bandmedlemmen ihop. Konserten stoppades och han fick ledas av scenen, skriver Kristianstadsbladet .

En till sjukhus

Produktionsbolaget LS Tonart bekräftar på söndagen att en av bandmedlemmarna fick åka in till sjukhuset.

”Det som kan sägas just nu är att en av medlemmarna i Lasse Stefanz blev dålig igår under spelningen i Skurup och fick åka in på sjukhus för observation”, skriver LS Tonart i ett sms till Kristianstadsbladet.