Gitarristen Rick Derringer död

Rick Derringer var även frontman i bandet The McCoys på 1960-talet. Bandet hade en stor hit med klassikern ”Hang on sloopy.” Under 2010-talet gjorde han tre världsturnéer med Ringo Starr & His All-Starr Band, skriver NME. Han spelade också det kända gitarrsolot på "Weird Al" Yankovics hit ”Eat it”.