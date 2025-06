Tittarna rasar på snuskiga dock-scener i TV4:s Nyhetsmorgon

Varje morgon i programmet tas olika, aktuella ämnen upp, det provas mat och bjuds in gäster.

Och under helgen... då kan man minst sagt säga att studion fick besök av några... speciella gäster, vilket det var delade meningar om.

Tittarna rasar mot TV4:s Nyhetsmorgon

Under helgen gästades nämligen Nyhetsmorgon av Jesper Karlsson som arbetar som återförsäljare. Det han säljer är så kallade "barbaras", alltså sexdockor. Anledningen till att han bjudits in, och fått ta med sig ett par av dockorna, var att försäljningen just nu ökar.