My Martens chockar Steffo i Nyhetsmorgon: "Polisen ringde.."

I nästan nio år utsattes influencern My Martens för en stalker. En kvinna i 60-årsåldern, bosatt i en förort till Stockholm, har skickat hundratals brev till My. Ibland har breven kommit med frimärken. Andra gånger inte. Det betyder att stalkern har tagit sig till Mys hem för att lägga breven i hennes brevlåda.

My Martens stalkad i nio år

I breven kunde stalkern skriva saker som att My Martens borde ta livet av sig. Stalkern gjorde även ogrundade orosanmälningar till bland annat Socialtjänsten och Försäkringskassan. Allt det resulterade i både kostsamma och helt onödiga utredningar.

Inte bara My har fått breven, utan även hennes make Jonas, hennes vänner, familj, kollegor och samarbetspartners. I dokumentären Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? på TV4 så lyckas en utredare slutligen hitta stalkern som terroriserat My.