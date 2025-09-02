Mikael Persbrandt filmar med OnlyFans-stjärnan: "Två idoler"

Skådespelaren Mikael Persbrandt ska nu jobba ihop med den svenska OnlyFans-profilen och dokusåpadeltagaren.

Skådespelaren Mikael Persbrandt, 61, blev känd för svenska folket när han spelade den buffliga polisen Gunvald Larsson i Beck-filmerna. Utöver det så har han en lång karriär på Dramaten bakom sig, och två Guldbaggar under bältet för bästa manliga huvudroll.

Men år 2015 hände något. Utåt sett hette det att Persbrandt gjort sin sista Beck-film. Han skulle istället satsa på sin internationella karriär, rapporterade Expressen då.

Peter Haber och Mikael Persbrandt i Beck. Bildkälla: Stella Pictures.

Persbrandt fick sparken från Beck

Sanningen om vad som egentligen hade föranlett Persbrandts plötsliga sorti var en annan. I sin självbiografi Så som jag minns det så skrev Persbrandt två år senare att han i själva verket fått sparken.

I boken återger Persbrandt ett telefonsamtal han haft med – trodde han – sin terapeut.

"Jag har tänt på som fan, jag har så mycket ladd här, och det är sprit... och brudar på ingång. Och det är åt helvete med Beck, allt är på väg åt helvete, hela mitt liv", sa Persbrandt i telefonen, har Aftonbladet skrivit.

Problemet var bara att på andra sidan luren så fanns ingen terapeut. Han hade istället råkat ringa Lars Blomgren, vd:n för filmbolaget bakom Beck.

Mikael Persbrandt. Bildkälla: Javad Parsa/NTB/TT Bild

Mikael Persbrandts och Peter Habers relation idag

Efter att Persbrandt och Beck gick skilda vägar har stämningen minst sagt varit spänd mellan Persbrandt och huvudrollsinnehavaren Peter Haber. I sin självbiografi kallade Persbrandt sin tidigare kollega för "diva", och menade att han inte ens knöt sina egna skosnören under inspelning.

Peter Haber och Mikael Persbrandt under gladare tider. Bildkälla: Stella Pictures.

Haber å sin sida sparade inte på krutet. När han gästade Emil Perssons podd Fördomspodden så kallade han Persbrandt för "kuklös" då han tagit heder och ära av Haber i sin självbiografi.

Persbrandts nya jobb – med Johannes Leonidas

Rent jobbmässigt har Persbrandt haft fullt upp på senaste tiden. Han är enligt Imdb aktuell i den dansk-serbiska serien Otmica, och framöver även i den brittiska långfilmen Odyssey som handlar om en kokainberoende mäklare som hamnar i problem med lånehajar i Londons undre värld.

Men det är inte det enda Persbrandt har på gång. På Instagram avslöjade nyligen dokusåpaprofilen och OnlyFans-kreatören Johannes Leonidas Ulmefors att och Persbrandt har "stora grejer igång!", och taggade boxningsklubben Knuckle Sports Promotion.

För den som behöver friska upp sitt minne så var Johannes Leonidas med i Ex on the beach, och på senare tid driver han podden Bakom kulisserna. Tillsammans med sin flickvän Josefin Ottosson har han tidigare spelat in material till OnlyFans.

Josefin Ottoson och Johannes Leonidas. Bildkälla: Instagram/johannesleonidas

– Det har kommit naturligt när vi ändå träffas. Jag kan göra det utan att känna någon skam. Om jag inte mådde bra av det hade jag inte gjort det, berättade Leonidas i en intervju med Expressen.

Leonidas har också varit öppen med sitt stökiga förflutna med alkohol och droger. Han har även avtjänat ett fängelsestraff för misshandel. Idag är han drogfri, har Expressen rapporterat.

I kommentarsfältet på Johannes Instagram är reaktionerna nu positiva och peppande inför det kommande samarbetet med Persbrandt.

"Spännande", skrev Rasmus Gozzi – på vilket Leonidas svarade "Ja, blir en tung dokumentär". Så för den som är riktigt nyfiken så tycks det vara en dokumentär som den otippade duon ska göra, och kanske i fightingmiljö?