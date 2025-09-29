Nyheter24
Nöje /Kultur /The Simpsons

Simpsons släpper ny film 2027

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 21:30
Uppdaterad: 30 sep. 2025, kl. 08:00
Matt Groening, skapare av &quot;Simpsons&quot;, flankerad av karaktärerna Bart och Homer. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Sommaren 2027 väntas en ny ”Simpsons”-film komma, rapporterar The Wrap.

Det är Disney som meddelar att filmen, som än så länge inte har något officiellt namn, kommer i juli om två år.



Den kommande filmen ser av allt att döma ut att bli en rak uppföljare till den hittills enda ”Simpsons”-filmen (”The Simpsons movie”), som kom 2007. På en affisch syns karaktären Homer hålla i en munk med tvåor och texten lyder ”Homer's coming back for seconds”.

Den animerade komediserien om de gula invånarna i den fiktiva staden Springfield – där familjen Simpson är i fokus – har nyligen inlett sin 37:e säsong i amerikansk tv. Ingen annan komediserie i USA har sänts lika länge.

