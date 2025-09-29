Simpsons släpper ny film 2027

Sommaren 2027 väntas en ny ”Simpsons”-film komma, rapporterar The Wrap.

Det är Disney som meddelar att filmen, som än så länge inte har något officiellt namn, kommer i juli om två år.

Den kommande filmen ser av allt att döma ut att bli en rak uppföljare till den hittills enda ”Simpsons”-filmen (”The Simpsons movie”), som kom 2007. På en affisch syns karaktären Homer hålla i en munk med tvåor och texten lyder ”Homer's coming back for seconds”.