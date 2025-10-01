Tareq Taylor om rollen i Solsidan: "Kommer få så mycket hat"

Tareq Taylor gör en cameo den nya säsongen av Solsidan, där han läxar upp Johan Rheborgs karaktär Fredrik Schiller. — Jag gick därifrån och kände: ”Herregud, vad fan har jag gjort?”, säger Tareq Taylor.

Tareq Taylor var inte förberedd på alla reaktioner på intervjun han gjorde i TV4:s ”Efter fem” den 8 september.

— Det är skämskudde på den här regeringen just nu. Ulf Kristersson om du ser mig: Skämmes, sade Tareq Taylor då.

Han har fått massor av stöd i sociala medier, men också väldigt mycket kritik och rena hot. Många har ifrågasatt hans bevekelsegrunder.

— Men om man försöker att antingen förminska min kunskapsnivå eller påstå att jag skulle vara antisemit eller någonting annat … Om man inte kan argumentera i sakfrågan, utan måste gå till personangrepp … Vet du vad, då känner jag att jag vann.

Tareq Taylor sågar Ulf Kristersson: "Har inte modet"

Taylor kritiserade regeringen för att inte vilja kalla Israels krigföring i Gaza för ett folkmord. Vare sig statsminister Ulf Kristersson (M) eller vice statsminister Ebba Busch (KD) har hört av sig till honom.

— Varför de inte har gjort det, det får de själva svara för. Ska de göra det så behöver det väl kanske ske offentligt, säger Taylor och fortsätter:

— Men med tanke på tiden som har gått så finns det egentligen bara två saker jag tänker: Antingen A, de har inte modet, eller B, de har inte kompetensen.

Tareq Taylor riktar in sig på att regeringen, i hans ögon, är feg och inte tar sitt ansvar för att slåss för mänskliga rättigheter i Gaza.

— Det finns många gånger man kommer att ställas inför beslut som är svåra att ta på grund av diplomatiska, ekonomiska eller moraliska skäl. Men rätt måste vara rätt. Och mänskligheten som man säger sig vilja representera måste man sätta först. Det kan man inte backa på.

Tareq Taylors avslöjande om Solsidan

Tareq Taylor är närmast aktuell i Solsidan i TV4 där han spelar en förhöjd och synnerligen elak version av sig själv som läxar upp Fredrik Schiller (Johan Rheborg) i säsongens sjätte avsnitt.

— Jag gick därifrån och kände: ”Herregud, vad fan har jag gjort?”. Om människor tror att detta är jag på riktigt, så kommer jag att få så mycket hat. Men jag hoppas att man förstår någonstans att detta är en roll som spelas.

Tareq Taylor kommer hem till paret Schiller för att laga mat och hunsar Fredrik. Han säger att han tagit inspiration till "sitt elaka jag" från flera självupptagna svenska kockar han stött på.

— Det är mer än en, kan jag säga. Men jag ska inte nämna några namn, säger han och skrattar.