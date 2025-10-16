Nyheter24
Nöje /Kultur /SVT

Konstnären Claes Hake död – gjorde känd skulptur i Göteborg

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 13:13
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 08:57
Claes Hake
Konstnären Claes Hake är död. Foto: Youtube/NordiskaAkvarellmuseet

Den kända, svenska konstnären Claes Hake har somnat in, det bekräftar hans son Hjalmar Hake i ett mejl till SVT.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

SVT, Göteborg

Konstnären Claes Hake har avlidit, rapporterar Kulturnyheterna i SVT. 

”Det är med sorg och saknad vi tyvärr måste meddela att konstnären och Göteborgsprofilen Claes Hake är död. Det är en stor förlust, men Hakes konst och produktiva liv lever vidare”, skriver sonen Hjalmar Hake i ett mejl till SVT.

Claes Hake gjorde Södra porten i Göteborg

Claes Hake föddes i Mölndal och utbildade sig vid Valands konstskola. Han gjorde bland annat stora monumentalskulpturer i sten, däribland Södra porten i Göteborg, men skulpterade också i andra material.

Galleristen Paul Thomassen var vän med Claes Hake. Till Göteborgs-Posten säger han: 

– Det är en stor förlust för hela Konstsverige.

Claes Hake blev 80 år.


Kommentarer

