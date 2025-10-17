Här är årets alla artister i På spåret 2025

Alla artister i På spåret 2025
Fem olika husband står för musiken i tre program vardera när På spåret är tillbaka i rutan den 24 oktober.
– Sverige har ett otroligt musikliv och i På spåret får vi se en stor del av det. I år gästas programmet av inte mindre än fem fantastiska husband och femton olika artister. Studion kommer att vibrera av allt från rock till jazz, ösigt och vemodigt - klassiska visor och moderna hits i en salig blandning. Och som vanligt bjuds det på kluriga musikfrågor och låtar från hela världen som vi glömt att vi älskar, säger Hanna Eklöf, musikredaktör för På spåret i ett pressmeddelande.
Daniela Rathana i På spåret program 1-3
Först ut i program 1–3 är artisten Daniela Rathana med band som i tur och ordning bjuder på gästartisterna Magnus Carlson, Niki & the Dove och Jonathan Johansson.
Yukimi i På spåret program 4-6
När Little Dragon-sångerskan Yukimi tar över i program 4–6 blir det i sällskap med Oskar Linnros, Esta Kirabo respektive Titiyo.
Lars Winnerbäck och Markus Krunegård i program 7-9
Vila Flood, Markus Krunegård och Nicole Sabouné uppträder med Lars Winnerbäck och hans band i program 7–9 .
Terra, Jakob Hellman och Christer Sjögren i program 10-12
Rockgruppen Terra i program 10–12 har med sig Jakob Hellman, Amanda Bergman och Christer Sjögren.
Deportees, Erik Lundin och Eva Dahlgren i program 13-15
I de tre finalprogrammen, 13–15, framträder Deportees med Erik Lundin, Frida Hyvönen & Christian Kjellvander och Eva Dahlgren.
Kristian Luuk och Fredrik Lindström återkommer som programledare respektive domare i SVT:s långkörare.
I premiäravsnittet nästa fredag tävlar Anders Eldeman och Christoffer Nyqvist mot Ina Lundström och Hanna Hellquist.
Alla artister i På Spåret – datum
24 oktober: Daniela Rathana med band, Magnus Carlson (Weeping Willows)
31 oktober: Daniela Rathana med band, Niki & The Dove
8 november: Daniela Rathana med band, Jonathan Johansson
14 november: Yukimi med band, Oskar Linnros
21 november: Yukimi med band, Esta Kirabo
28 november: Yukimi med band, Titiyo
5 december: Lars Winnerbäck med band, Vilma Flood
12 december: Lars Winnerbäck med band, Markus Krunegård
19 december: Lars Winnerbäck med band, Nicole Sabouné
26 december: Terra, Jakob Hellman
2 januari: Terra, Amanda Bergman
9 januari: Terra, Christer Sjögren
16 januari: Deportees, Erik Lundin
23 januari: Deportees, Frida Hyvönen och Christian Kjellvander
30 januari: Deportees, Eva Dahlgren