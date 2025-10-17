Här är årets alla artister i På spåret 2025

Snart är det premiär för säsongens efterlängtade På spåret på SVT. Programledare är som vanligt Kristian Luuk och Fredrik Lundström – men musiken är givetvis ny. Här är årets artister.

Alla artister i På spåret 2025

Fem olika husband står för musiken i tre program vardera när På spåret är tillbaka i rutan den 24 oktober.

– Sverige har ett otroligt musikliv och i På spåret får vi se en stor del av det. I år gästas programmet av inte mindre än fem fantastiska husband och femton olika artister. Studion kommer att vibrera av allt från rock till jazz, ösigt och vemodigt - klassiska visor och moderna hits i en salig blandning. Och som vanligt bjuds det på kluriga musikfrågor och låtar från hela världen som vi glömt att vi älskar, säger Hanna Eklöf, musikredaktör för På spåret i ett pressmeddelande.



Daniela Rathana i På spåret program 1-3

Först ut i program 1–3 är artisten Daniela Rathana med band som i tur och ordning bjuder på gästartisterna Magnus Carlson, Niki & the Dove och Jonathan Johansson.

Annons

Daniela Rathana. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Yukimi i På spåret program 4-6

När Little Dragon-sångerskan Yukimi tar över i program 4–6 blir det i sällskap med Oskar Linnros, Esta Kirabo respektive Titiyo.

Lars Winnerbäck och Markus Krunegård i program 7-9

Vila Flood, Markus Krunegård och Nicole Sabouné uppträder med Lars Winnerbäck och hans band i program 7–9 .

Annons

Lars Winnerbäck. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Markus Krunegård. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Terra, Jakob Hellman och Christer Sjögren i program 10-12

Rockgruppen Terra i program 10–12 har med sig Jakob Hellman, Amanda Bergman och Christer Sjögren.

Annons

Deportees, Erik Lundin och Eva Dahlgren i program 13-15

I de tre finalprogrammen, 13–15, framträder Deportees med Erik Lundin, Frida Hyvönen & Christian Kjellvander och Eva Dahlgren.

Erik Lundin. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Eva Dahlgren. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Kristian Luuk och Fredrik Lindström återkommer som programledare respektive domare i SVT:s långkörare.

I premiäravsnittet nästa fredag tävlar Anders Eldeman och Christoffer Nyqvist mot Ina Lundström och Hanna Hellquist.