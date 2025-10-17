Nyheter24
Nöje /Kultur /Magnus Carlson

Här är årets alla artister i På spåret 2025

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 07:32
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 08:41
Alla artister i årets På spåret
Nu har alla artister i årets På spåret presenterats – och det blir en härlig mix av pop, rock och hiphop. Foto: Henrik Montgomery/TT Bild, Fredrik Sandberg/TT Bild, Jonas Ekströmer/TT Bild, Pontus Lundahl/TT Bild

Snart är det premiär för säsongens efterlängtade På spåret på SVT. Programledare är som vanligt Kristian Luuk och Fredrik Lundström – men musiken är givetvis ny. Här är årets artister.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Magnus Carlson, Jonathan Johansson, Lars Winnerbäck, Oskar Linnros, SVT, erik lundin, Markus Krunegård

Alla artister i På spåret 2025

Fem olika husband står för musiken i tre program vardera när På spåret är tillbaka i rutan den 24 oktober.

– Sverige har ett otroligt musikliv och i På spåret får vi se en stor del av det. I år gästas programmet av inte mindre än fem fantastiska husband och femton olika artister. Studion kommer att vibrera av allt från rock till jazz, ösigt och vemodigt - klassiska visor och moderna hits i en salig blandning. Och som vanligt bjuds det på kluriga musikfrågor och låtar från hela världen som vi glömt att vi älskar, säger Hanna Eklöf, musikredaktör för På spåret i ett pressmeddelande.

Daniela Rathana i På spåret program 1-3

Först ut i program 1–3 är artisten Daniela Rathana med band som i tur och ordning bjuder på gästartisterna Magnus Carlson, Niki & the Dove och Jonathan Johansson.

LÄS MER: Daniela Rathana: Kända pojkvännen, namnet och familjen

Daniela Rathana
Daniela Rathana. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Yukimi i På spåret program 4-6

När Little Dragon-sångerskan Yukimi tar över i program 4–6 blir det i sällskap med Oskar Linnros, Esta Kirabo respektive Titiyo. 

Lars Winnerbäck och Markus Krunegård i program 7-9

Vila Flood, Markus Krunegård och Nicole Sabouné uppträder med Lars Winnerbäck och hans band i program 7–9 .

LÄS MER: Hon är Lars Winnerbäcks kända ex-fru

Lars Winnerbäck
Lars Winnerbäck. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild
Markus Krunegård
Markus Krunegård. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Terra, Jakob Hellman och Christer Sjögren i program 10-12

Rockgruppen Terra i program 10–12 har med sig Jakob Hellman, Amanda Bergman och Christer Sjögren.

Deportees, Erik Lundin och Eva Dahlgren i program 13-15

I de tre finalprogrammen, 13–15, framträder Deportees med Erik Lundin, Frida Hyvönen & Christian Kjellvander och Eva Dahlgren.

LÄS MER: På spåret 2025 - 2026: Deltagare i nya säsongen

Erik Lundin
Erik Lundin. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild
Eva Dahlgren
Eva Dahlgren. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Kristian Luuk och Fredrik Lindström återkommer som programledare respektive domare i SVT:s långkörare.

I premiäravsnittet nästa fredag tävlar Anders Eldeman och Christoffer Nyqvist mot Ina Lundström och Hanna Hellquist.

Alla artister i På Spåret – datum 

24 oktober: Daniela Rathana med band, Magnus Carlson (Weeping Willows) 

31 oktober: Daniela Rathana med band, Niki & The Dove 

8 november: Daniela Rathana med band, Jonathan Johansson

14 november: Yukimi med band, Oskar Linnros 

21 november: Yukimi med band, Esta Kirabo 

28 november: Yukimi med band, Titiyo

5 december: Lars Winnerbäck med band, Vilma Flood 

12 december: Lars Winnerbäck med band, Markus Krunegård 

19 december: Lars Winnerbäck med band, Nicole Sabouné

26 december: Terra, Jakob Hellman 

2 januari: Terra, Amanda Bergman 

9 januari: Terra, Christer Sjögren

16 januari: Deportees, Erik Lundin 

23 januari: Deportees, Frida Hyvönen och Christian Kjellvander 

30 januari: Deportees, Eva Dahlgren

Kommentarer

Senaste nytt
