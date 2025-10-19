Nyheter24
Nöje /Kultur /Polisen

Spektakulära konstkuppen – Napoleons smycken försvann

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 11:06
Uppdaterad: 19 okt. 2025, kl. 13:17
Det världsberömda konstmuseet Louvren har utsatts för ett rån under söndagen. Foto: Wiktor Nummelin/TT

En intensiv biljakt pågår i Paris efter att ovärderliga smycken stulits från konstmuseet Louvren. Tjuvarna fick bland annat med sig en tiara, ett halsband och en brosch som tillhört Napoleon och hans kejsarinna.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämne:

Polisen

En biljakt uppges pågå i Paris, där en stor stöld genomförts på konstmuseet Louvren. Tjuvarna har fått med sig halsband, en brosch, en tiara och annat som tillhört Napoleon och hans kejsarinna, enligt Le Parisien. 

Frankrikes inrikesminister och tidigare polischef Laurent Nuñez säger att det var ”ovärderliga” smycken som stals och uppger att hela händelseförloppet skedde på sju minuter. Han säger att det är uppenbart att gruppen bakom stölden ”spanat” i förväg, skriver Le Parisien.

Gärningsmännen ska ha tagit sig in på den sidan Louvren som vetter mot floden Seine, där ett byggnadsarbete pågår. De ska ha varit utrustade med motorsågar, och enligt Le Parisien ska två män ha tagit sig in i lokalerna medan en tredje väntade utanför. De ska ha använt sig av varuhissar för att ta sig till rummet där juvelerna förvarades, skriver AFP. De ska ha flytt på en motorcykel i riktning mot motorvägen A6.

En juvel hittad

Enligt Le Parisien har ett smycke hittats utanför museet. Tidningen skriver att det tros vara kejsarinnan Eugenies krona och att den är skadad.

Frankrikes kulturminister Rachida Dati bekräftar på X att Louvren utsatts för en stor stöld i samband med att det berömda konstmuseet öppnade för dagen. Hon tillägger att hon befinner sig på museet tillsammans med polisen och att ingen skadades vid händelsen.

FOTO: Fredrik Sandberg/TT

Museer sårbara

Frankrikes inrikesminister Laurent Nuñez säger att det finns ”en stor sårbarhet” på franska museer. Museet uppger på sociala medier att det kommer hålla stängt under söndagen ”på grund av exceptionella omständigheter”, utan att gå in på fler detaljer.

— Det var nödvändigt att evakuera människor, främst för att bevara spår och ledtrådar så att utredarna kunde arbeta lugnt, säger Laurent Nuñez.

Åklagarmyndigheten i Paris uppger att de inlett en utredning om organiserad stöld, skriver Le Parisien. Vägar nära Louvren har spärrats av.

Senaste nytt
