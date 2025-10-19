Skatteverkets uppmaning för att du inte ska bli id-kapad

Skatteverket har, på den egna hemsidan, delat konkreta tips man bör ta till sig för att minimera risken för att utsättas för id-kapning.

Det första halvåret 2025 har total 116 046 bedrägeribrott anmälts till polisen. Den brottskategori som ökade mest är just bedrägeribrott. En form av bedrägeri är även id-kapning, något Skatteverket nu varnar allmänheten för på den egna hemsidan.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Du blir betalningsansvarig om du blir id-kapad

Riskerna som kan medfölja när en obehörig använder ditt personnummer, eller andra personuppgifter med för den delen, är att saker kan beställas i ditt namn. Du blir då betalningsansvarig, exempelvis om hemsidan tar ett lån i ditt namn. Person gör sig skyldig till brott, men är skadan redan skedd, kan det ha en stor påverkan på dig som offer. Identitetsstöld kan i stor utsträckning undvikas, menar myndigheten.

Skatteverket: Följ dessa tre steg för att undvika id-kapning

På hemsidan listar man tre konkreta tips och åtgärder du kan vidta för att minimera risken att utsättas för en id-kapning.

1. Skaffa digital brevlåda

”Med en digital brevlåda kommer post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Till skillnad från vanliga mejl är den digitala brevlådan säker eftersom inloggning sker med e-legitimation, till exempel mobilt bank-id”, skriver myndigheten på hemsidan.

Foto: Magnus Lejhall/TT

2. Svara Skatteverket om någon anmäler flytt till din adress

”Du kan få ett brev på posten eller meddelande i din digitala brevlåda att någon har anmält flytt till din adress. För att undvika att någon obehörig folkbokför sig på din adress och använder dina adressuppgifter felaktigt behöver du svara på om personen bor på din adress eller inte”.

3. Hantera ombud för ditt företag i vår e-tjänst