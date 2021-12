Ytterligare en kvinna anklagar Noth

Noth, kanske mest känd för rollen som Mister Big i "Sex and the city", har redan blivit dumpad av sin agentur och har fått sparken från tv-serien "The equalizer" sedan flera kvinnor anklagat honom för övergrepp.

I måndags kom "Sex and the city"-kollegorna Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin Davis med ett gemensamt uttalande. De skrev att de är djupt bedrövade över att höra anklagelserna mot Noth, och att de stödjer de kvinnor som trätt fram och berättat om sina upplevelser.

"Vi vet att det måste vara en väldigt svår sak att göra", säger de.

Alla fyra är aktuella i återupplivningen av serien, som kallas "And just like that".