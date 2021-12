Nöjesåret 2021 – juli-december

Bianca Ingrosso släpper sin debutsingel i juli. Arkivbild.

2: Det är Bianca Ingrossos år och influeraren, som syns överallt, kan inte hålla sig borta från musiken heller. Denna dag släpper hon sin första singel, en ”cover” på ”Den blomstertid nu kommer”.

14: Rapparen Yasin får tio månaders fängelse för förberedelse till människorov, dömd för planerna att kidnappa artisten Einár. Även rapparen Haval Khalil döms för inblandning i samma kidnappning till fängelse i två år och sex månader.

15: Swedish House Mafia återförenas och släpper sin första nya musik på nio år. Men ”It gets better” blir ingen större hit, nästa projekt för dj-trion blir att designa kreativa musikmöbler för Ikea.

29: Det blir allt mindre bio och allt mer strömning under året. Fast alla gillar inte det. Scarlett Johansson stämmer filmbolaget Disney för att bolaget släppt filmen ”Black widow” direkt till strömning. Därmed tjänar stjärnan mindre pengar, tycker hon. Efter några månader blir det en hemlig förlikning.

AUGUSTI

6: Mia Skäringer syns överallt som vanligt och nu även i musiken. Hon släpper sin debutsingel ”Aldrig nu”, skriven av Molly Sandén.

En rockepok tar slut när Charlie Watts avlider i augusti, 80 år gammal.

24: En epok går i graven när Charlie Watts avlider. Den 80-årige trummisen höll takten i Rolling Stones i alla år. Många trodde att sagan om rockikonerna därmed var slut men Mick Jagger och Keith Richards fortsätter – med en ny trummis.

27: Ronnie Sandahls film ”Tigrar” om den mörka sidan av livet som talang inom proffsfotbollen i Italien har biopremiär. Den hyllas av kritiken och blir Sveriges Oscarsbidrag.

29: Kanye Wests album ”Donda” släpps. Det är ett händelserikt år för Kanye som skiljer sig från Kim Kardashian, formellt byter namn till ”Ye” och i oktober fotograferas på ett McDonalds i Trollhättan när han är på oväntat Sverigebesök.

SEPTEMBER

Efter många års väntan släpper Abba ny musik och blir avatarer. Pressbild.

2: Chocken! Abba släpper äntligen de nya låtar det talats om i flera år och toppar återigen listor över hela världen. Men Abborna överraskar. Det visar sig att gruppen har spelat in ett helt album med tio låtar som släpps i november. De ska spelas när gruppen ger sig ut på virtuell konsertturné nästa år, ett helt nytt koncept.

15: TV4 bryter samarbetet med Anders Öfvergård. Enligt Expressen sker det efter en incident på en avslutningsfest för "Robinson". Öfvergård har varit programledare för ”Robinson”, ”Arga snickaren” och flera andra stora satsningar.

17: ”Squid game” har premiär på Netflix. Den sydkoreanska dystopin blir årets stora tv-fenomen över hela världen, över 100 miljoner hushåll ser serien på bara en månad och i flera svenska skolor varnas det för att barnen leker "Squid game".

28: Nya Bondfilmen ”No time to die” har världspremiär, försenad ett och ett halvt år på grund av pandemin. Men den som väntar på något gott. Daniel Craigs sista film som agent 007 får höga betyg och blir en succé när många längtar efter att få gå på bio igen.

29: Nästan alla coronarestriktioner slopas i Sverige så krogar, teatrar, konserter och idrottsevenemang kan ta in fullt med gäster och publik. Det blir fullsmockat med folk på restauranger, barer och klubbar runt om i landet.

OKTOBER

1: Hov1 släpper albumet ”Barn av vår tid” på vägen fram till att bli årets mest strömmade svenska artister på Spotify. Det är ett hårdare sound än tidigare på gruppens femte album som bland annat innehåller låten ”Gamora”, samarbetet med Einár som släpps under våren.

9: Håkan Hellström får i år återigen skjuta upp sina fyra Ullevispelningar, men nu är det premiär på Göteborgsoperan för ”Kärlek skonar ingen”, musikalen baserad på hans musik.

En minnesplats skapas snabbt där Einár skjutits ihjäl i Stockholm. Arkivbild.

21: Sverige chockas av nyheten om hiphopstjärnan Einárs död. Under sin korta karriär har 19-åringen hunnit bli en av Sveriges mest spelade artister och på gatan där rapparen mördats i Hammarby Sjöstad i Stockholm växer snart en minnesplats. Fans vallfärdar dit i flera veckor efter mordet med blommor och ljus. Mordet är olöst.

21: Alec Baldwin skjuter av misstag ihjäl en filmfotograf under en filminspelning sedan det blivit något fel med den pistolattrapp han använt. Skådespelaren försvarar sig senare med att han inte rörde avtryckaren och ingen har ännu lagförts för det som hände.

30: En 84-åring lyser starkast bland stjärnorna när ”Så mycket bättre” har premiär i TV4. Siw Malmkvist charmar alla, men tvingas hoppa av i förtid efter att ha blivit sjuk under inspelningen.

NOVEMBER

5: Är det inte förtal av en död person? Debatten blir intensiv efter premiären av ”Den osannolike mördaren”, Netflix-serien om Skandiamannen, som pekas ut för mordet på Olof Palme. Många tycker också till om Robert Gustafsson som gör huvudrollen i avancerad sminkning och mask.

12: Julen börjar tidigt i år. Den nya filmatiseringen av ”Karl-Bertil Jonssons julafton” har biopremiär. Och apropå mask är Jonas Karlsson nästan oigenkännlig som Karl-Bertils pappa under allt smink.

12: Britney Spears blir fri! En domare beslutar avbryta stjärnas omstridda förmyndarskap efter 13 år. Hon får nu ta hand om sina egna affärer och skaffa barn utan sin pappas tillåtelse.

19: Det går fortfarande att sälja skivor. Adele ger ut albumet ”30” och säljer så många fysiska exemplar att det blir brist på vinylskivor runt om i världen.

19: Hans-Erik Dyvik Husby, känd som Hank von Helvete i Turbonegro och som Cornelis Vreeswijk på film, avlider. Den norske sångaren blir bara 49 år gammal.

Tjatigt om fyra killar som grälar och repar i åtta timmar eller den bästa musikdokumentären som gjorts? Beatles-serien på Disney+ engagerar i november.

25: Årets mest omtalade musikdokumentär har premiär. Peter Jackson har klippt ihop ”Get back”, filmen som skildrar Beatles 1969 på väg mot uppbrottet. Medan många förhäxas av dokumentären på Disney+ undrar andra varför åtta timmar om fyra killar som repar och grälar i studion är så intressant.

DECEMBER

Ella Tiritiello och Zara Larsson sjunger på välgörenhetskonserten för att uppmärksamma psykisk ohälsa på stiftelsen Tim Bergling Foundations årliga dag. Arkivbild.

1: Håkan Hellström, A36, Zara Larsson och en massa andra artister är med på en stor välgörenhetskonsert i Globen, som numera heter Avicii Arena. Pengarna går till arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga.

9: "Sex and the city"-damerna är tillbaka i tv-serien "And just like that". Tittarna chockas när en av de viktiga rollfigurerna dör i det första avsnittet och även senare när skådespelaren Chris Noth anklagas för flera sexuella övergrepp, anklagelser som han förnekar.

9: Bianca Ingrosso hoppar av "Wahlgrens värld" efter fem år i den populära realityserien. Men hon försvinner inte ur rutan utan ska få ett eget program på Discovery+. Fast vad det ska handla om är ännu hemligt.

15: Bruce Springsteen hakar på trenden och säljer sin låtkatalog och sina musikrättigheter. Köpare är skivbolaget Sony och prislappen otroliga 550 miljoner dollar, drygt 5 miljarder kronor.

21: Pugh Rogefeldt meddelar i en intervju med Dagens Nyheter att hans artistkarriär är över. Den 74-årige rockpionjären är drabbad av en svår nervsjukdom som gör det omöjligt att uppträda.

24: De många miljoner som traditionsenligt tittar på bland annat "Lady och Lufsen" och "Ferdinand" i Kalle Anka på julafton möts av en varningsskylt efter programmet där Disney tar avstånd från innehållet i flera av sina filmklassiker – "stereotyper som dessa var fel då och de är fel nu", skriver bolaget.