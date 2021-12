Justin Biebers "Peaches" slår rekord

Hela elva stycken delar på äran, bland dem Bieber själv.

Det tidigare rekordet stod Beyoncé för. Hennes grammynominerade "Black parade" hade nio låtskrivare.

Bruno Mars hit "That's what I like" som nominerades 2018 var ett samarbete mellan åtta personer. Destiny's Child toppade länge listan över längsta lista på låtskrivare med "Say my name" från 2000 som skrevs av sju personer.