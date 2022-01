Ben Affleck sätter punkt för Batman

Senast Affleck krängde på sig lädercapen var i 2017 års "Justice League". Den inspelningen beskriver han i en intervju med Los Angeles Times som "den värsta upplevelsen" han haft i sin filmkarriär – eftersom så många dåliga saker sammanföll under tidsperioden.

Skilsmässan från Jennifer Garner, Afflecks alkoholproblem och regissören Zack Snyders personliga tragedi (dottern Autumn tog sitt liv under tiden som filmen spelades in) gjorde att han till slut bestämde sig för att söka hjälp. Som ett resultat av det hoppade han senare av som regissör och huvudrollsinnehavare i "The Batman".

— Det var den värsta upplevelsen. Det var hemskt. Det var allt som jag inte gillar med det här. Det blev ögonblicket när jag sade "jag gör inte det här längre", säger Ben Affleck om "Justice Leage".