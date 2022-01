Funkpionjären Calvin Simon död

Calvin Simon var mest känd för sina vokala insatser i bandet Parliament-Funkadelic som han var med om att grunda under namnet The Parliaments i slutet av 1950-talet. Bandet startade som en dowoop-grupp, men utvecklades snart mot funkrock.

Parliament-Funkadelic valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1997 och Simon har i intervjuer konstaterat att man med sitt sound banade väg för senare artister som Prince, Dr Dre och Snoop Dogg. Några av bandets största hitlåtar var "Give upp the funk", "One nation under the groove" och "Flash light". Ofta kortas bandnamnet ned till P-Funk.

Senare i livet kom Calvin Simon att vända sig mot gospelmusiken.

Dödsorsaken är ännu okänd, men Simon har tidigare behandlats för cancer.