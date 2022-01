Daniel Radcliffe ska spela "Weird Al" Yankovic

Yankovic är mest känd för sina humoristiska parodier på kända artisters låtar som "Eat it" (parodi på Michael Jacksons "Beat it") och "Like a surgeon" (parodi på Madonnas "Like a virgin").

— Jag är överlycklig över att Daniel Radcliffe kommer att gestalta mig i filmen och har inga som helst tvivel om att det här är den roll kommande generationer kommer att minnas honom för, säger Al Yankovic i en kommentar. Enligt produktionsbolget Roku kommer filmen inte att hålla tillbaka "utan utforska alla aspekter av Yankovics liv", inklusive hans heta kändisförälskelser och berömda depraverade livsstil. Yankovic är den mest sålda musikkomediartisten genom tiderna och femfaldigt Grammisbelönad. Han ber alltid om lov innan han gör sina parodier på kända artisters låtar och de flesta brukar bli glada och smickrade. Nirvana har bland annat sagt att de inte hade insett att de hade blivit kända förrän Weird Al gjorde parodi på deras musik. Inspelningen av "Weird: The Al Yankovic story" börjar i Los Angeles i början av februari. — När min senaste film "UHF" kom ut 1989 avlade jag ett högtidligt löfte till mina fans att jag skulle släppa en storfilm vart 33:e år, som ett urverk. Jag är väldigt glad över att kunna meddela att vi håller schemat, säger Yankovic. Daniel Radcliffe ska gestalta komedistjärnan "Weird Al" Yankovic på film. Arkivbild.