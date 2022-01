Dansk konstnär vägrar betala tillbaka pengar

Enligt avtalet med Kunsten i Ålborg skulle de lånade pengarna användas till sedlar i en uppdaterad version av ett konstverk som Haaning gjort även tidigare. Med inramade sedlar har han jämfört storleken på en dansk respektive österrikisk årslön, uppger Dansk Radio. Den här gången bestämde han sig för att i stället ta pengarna själv och skicka ramarna i retur. Sitt nya verk döpte han till "Take the money and run".

— Jag är mycket glad för att jag efter 25 år äntligen lyckats gör ett verk som når utanför konstvärlden och även utanför den västliga världen, säger han till Dansk Radio med hänvisning bland annat till den medieuppmärksamhet som hans senaste verk har fått. Tidsfristen för att betala tillbaka lånet har nu gått ut och konstmuseet i Ålborg har därför inlett en rättslig process. Jens Haaning berättar att han resonerat med mig sig själv i månader innan han till slut tog mod till sig och tog pengarna i stället för att rama in dem. — Det här verket har en mycket större samhällsrelevans än det som vi hade planerat, säger han. När Dansk Radio frågar honom om han tänker betala tillbaka nu svarar Jens Haaning: — Du frågar mig om jag tänker destruera konstverket? — Jag betalar inte tillbaka där här pengarna under några omständigheter.