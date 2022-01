"Fleabag"-regissören ska göra "Ellinor Oliphant"

För regin står Harry Bradbeer, som bland annat regisserat serien "Fleabag" och filmerna om "Enola Holmes".

Romanen är skriven av Gail Honeyman och har sålt i 2,5 miljoner exemplar internationellt. Den handlar om Ellinor Oliphant, en kvinna utan vänner eller sociala kontakter som intalar sig själv att hon klarar sig utan relationer i livet.

Skådespelaren Reese Witherspoon valde ut romanen till sin välkända bokklubb 2017 och går in som producent via sitt bolag Hello Sunshine.

Harry Bradbeer tilldelades en Emmy i regikategorin för "Fleabag". Han har även regisserat flera avsnitt av Phoebe Waller-Bridges andra serie "Killing Eve".