Meat Loaf når rekordplacering – efter sin död

Samtidigt hamnade hans samlingsalbum "Hits out of hell" på en femteplats. Hans singlar tog sig också in på den brittiska topp 50-listan. "I Would do anything for love (but I won't do that) hamnade på plats 32 och "Two out of three ain't bad" på plats 46.

I USA steg lyssningarna på hans musik med över 2500 procent efter hans död, enligt Billboard från 593 000 strömningar till 15,9 miljoner.

Meat Loaf, eller Michael Lee Aday som han egentligen hette, blev 74 år.