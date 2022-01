Bluestrummisen Sam Lay är död

Lay föddes i Birmingham, Alabama 1935. Han började spela med Muddy Waters 1960 och fortsatte i hans band till 1966.

När Bob Dylan bytte till elektrisk gitarr vid en uppmärksammad spelning på Newport Folk Festival 1965 var Sam Lay med i bandet som trummis. Han spelade även på albumet "Highway 61 revisited".

En film om hans liv, "Sam Lay in Bluesland" hade premiär 2014. Han valdes in i Rock and Roll Hall of Fame som medlem i Paul Butterfield Blues Band.

Sam Lay blev 86 år.