Luca Guadagnino hyllar remake-kulturen

Född: 1971 i Palermo.

Filmer i urval: "Kärlek på italienska" (2009), "A bigger splash" (2015), "Call me by your name" (2017) och "Suspiria" (2018), samt HBO-serien "We are who we are" (2020).

Jobbar ofta med: Tilda Swinton, som han dock inte vill kalla sin musa, utan en medarbetare.

Aktuell: Hedersgäst på Göteborgs filmfestival. Färdigställer just nu filmen "Bones and all", som är inspelad i USA med Timothée Chalamet, Chloë Sevigny och Mark Rylance.