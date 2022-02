Soul- och bluesartisten Syl Johnson är död

Johnsons bortgång har bekräftas av hans familj, bland annat av dottern och sångerskan Syleena Johnson.

Mest känd var musik- och Chicagoprofilen Johnson för sina låtar från 1960-talet, däribland "Come on sock it to me" och "Different strokes", varav den sistnämnda hör till en av de mest samplade låtarna inom amerikansk hiphop.

Syl Johnson blev 85 år gammal.