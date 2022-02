Swift och Sheeran släpper singel på fredag

Det har spekulerats i veckor, och nu bekräftar Ed Sheeran att han och Taylor Swift släpper en gemensam singel nu på fredag. Sheeran skriver på sociala medier att det handlar om en remix på hans låt "The joker and the queen" som fanns med på hans senaste album som släpptes i fjol.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/995154-swift-och-sheeran-slapper-singel-pa-fredag Kopiera länken Sheeran och Swift, som båda hör till världens bäst säljande artister, har samarbetat flera gånger tidigare, senast på Swifts singel "Run" 2021. Ed Sheeran. Arkivbild.