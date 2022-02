Tame Impala blir huvudnummer på Way Out West

Bandet har tidigare spelat på utsålda arenor och festivaler som Coachella, Glastonbury och Lollapalooza Chicago.

"I vår bok är det här en riktig drömbokning och vi är övertygade om att en stor del av vår publik känner likadant", säger Filip Hiltmann från festivalledningen i ett pressmeddelande.

Andra redan klara artister är Nick Cave & The Bad Seeds, First Aid Kit, Burna Boy, Girl in Red och Anaïs Mitchell.

Biljettsläppet startar under fredagen och då publiceras även spelschema.

Göteborgsfestivalen äger rum 11–13 augusti på flera centrala platser i staden.