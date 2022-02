Hurula spelar när Låt Live Leva återvänder

Festivalen sänds från fem olika scener i tre städer den 17 mars och på repertoaren står både framträdanden och panelsamtal, bland annat livesänds Tomas Andersson Wijs podcast “Hundåren”.

Låt Live Leva var var den första digitala festivalen under pandemin och startades som ett initiativ för att stötta livebranschen och har samlat in över 1 miljon kronor i stöd till musiker under pandemin. Under startåret 2020 uppträdde 100 artister vid de 14 tillfällen som festivalen genomfördes och initiativet prisades på förra årets Manifestgala, i kategorin Årets live.