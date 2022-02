Robyn hoppar av Way Out West

Det meddelar Göteborgsfestivalen på sin Facebooksida.

"Vi hoppades alla på att få dansa tillsammans med Robyn i sommar, men sorgligt nog är det inte möjligt på grund av förändrade omständigheter för artisten", skriver man.

Way Out West äger rum 11–13 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Bland övriga dragplåster finns Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy och First Aid Kit.