Cazzi Opeia: Försöker att inte tänka på pressen

Fakta: Cazzi Opeia Föddes 1988 som Moa Carlebecker, uppvuxen i Eksjö och Växjö och bor numera i Stockholm. Växte upp med en mamma som var trummis och en biologisk pappa som var musiklärare. Bonuspappa var skytten och OS-hjälten Ragnar Skanåker. Morbror var skådespelaren Johannes Brost. Förälskade sig tidigt i popmusik och har alltid klätt sig med mycket färger efter inspiration från sin färgglada mormor. Skrev sin första låt i tioårsåldern. Gav 2010 ut debutsingeln "I belong to you". Slog igenom som låtskrivare tillsammans med kollegan Ellen Berg med hitlåten "Peek-a-boo" för k-popgruppen Red Velvet. Har också skrivit musik åt grupper som BTS, Twice och Enhypen. Tilldelades Musikförläggarnas pris förra året i kategorin årets internationella framgång.

Cazzi Opeia, eller Moa Carlebecker som det står i passet, hade lagt sin artistkarriär på is. Efter tolv års kämpande kände hon sig uttömd och ville prova lyckan som låtskrivare i den blomstrande sydkoreanska popvärlden.

Men så svepte låten "I can't get enough" in och fick henne att återuppliva artistdrömmarna igen.

— Det är en popdänga deluxe. Den är så jäkla bra och den får dig att vilja hoppa upp och dansa. Men den har även en sentimental ådra som jag gillar. Texten handlar om den första virvlande förälskelsen i början av ett kärleksförhållande, säger hon om tävlingsbidraget.

Låten "I can't get enough" fick Cazzi Opeia att återuppliva artistdrömmarna. "Det var som om något flög in genom fönstret, som en magi som virvlade runt", säger hon.

"Magi som virvlade runt"

Låten har hon skrivit tillsammans med Bishat Araya, Jakob Redtzer, och Paul Rey. Gänget hade samlats på ett hotellrum i Stockholm för att skriva tillsammans när de kom på melodin och allt plötsligt lossnade.

— Alla bara stod i sängen och hoppade och kramades. Det var som om något flög in genom fönstret, som en magi som virvlade runt och satte sig i mig och jag kände äntligen för att stå på scen igen. Den känslan hade jag inte känt på flera år, säger hon.

Skrivit för världsstjärnor

Under de senaste åren har Cazzi Opeia skrivit låtar åt k-popstjärnor som BTS och Red Velvet. Sammanlagt har hon medverkat till 26 Billboard-ettor. Som kompositör är hon antagligen mer framgångsrik än alla andra låtskrivare i Melodifestivalen tillsammans. Med råge. Men den tanken har aldrig slagit henne, säger hon.

— Alla artister som vill lyckas kämpar ju arslet av sig. Jag har jobbat väldigt hårt för att komma dit jag är som låtskrivare, men alla andra har också sin resa och sitt bagage. Jag tänker inte att jag har mer erfarenhet än de andra artisterna. Det känns intressant att lära känna dem och få höra deras story, säger hon.

Efter framgångarna i Sydkorea slipper Cazzi Opeia oroa sig för pengar. "Att äntligen få slappna av lite är väldigt skönt", säger hon.

"Njuta av varenda steg"

Samtidigt tror hon att folk har höga förväntningar på henne.

— Speciellt eftersom att jag har varit borta ett tag och för att jag har haft sådan framgång. Jag tror att folk är väldigt nyfikna på mitt nummer och vad det är jag ska göra. Man har ögonen på sig, men det känns också kul. Jag försöker att inte tänka på pressen, bara fokusera på låten, ha kul med dansarna och teamet och njuta av varenda steg i processen.

För många artister handlar Melodifestivalen om liv och död. Eller i alla fall om att kunna betala hyran. Att gå vidare från en deltävling betyder mycket när det är dags att boka sommarens turnéer. Den sortens press slipper Cazzi Opeia. Frågan om hur rik hon egentligen är får henne att skratta.

— Jag tycker inte om att prata om pengar, men jag har det bra. Jag tänker långsiktigt och även om jag har tjänat bra på k-pop så springer jag inte omkring och slösar. Innan jag började skriva till andra fick jag vrida och vända på varenda krona och jag har kämpat jättehårt hela karriären. Att äntligen få slappna av lite är väldigt skönt.