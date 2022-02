Durkslag och rivjärn blir strömförande konst

Mona Hatoum visas dels på Magasin III for Contemporary Art i utställningen "Revisit" (19/2–15/10, dels på Accelerator, Stockholms universitet, i utställningen "So much I want to say", (19/2–19/6).

Den 7 april besöker Mona Hatoum Stockholm och berättar om sin konst under ett samtal på Magasin III.