Bagges plan för finalen: Närma sig publiken

Fakta: Kvällens resultat Till final: Anders Bagge: “Bigger than the universe” Faith Kakembo: “Freedom” Till semifinal: Cazzi Opeia: “I can’t get enough” Lisa Miskovsky: “Best to come” Utslagna: Lancelot: “Lyckligt slut” Linda Bengtzing: “Fyrfaldigt hurra!” Tribe Friday: “Shut me up” Klara sedan tidigare: I final: Cornelia Jakobs: “Hold me closer” Robin Bengtsson: “Innocent love” Liamoo: “Bluffin” John Lundvik: “Änglavakt” I semifinal: Danne Stråhed: “Hallabaloo” Theoz: “Som du vill” Alvaro Estrella: “Suave” Tone Sekelius: “My way”

Det var Anders Bagge och hans bidrag "Bigger than the universe" som först skickades vidare från lördagskvällens deltävling i Melodifestivalen. Att det betyder att han ska sjunga igen i finalen den 12 mars verkar inte ha sjunkit in än.

— Oj, ja just det, säger en tårögd Anders Bagge när kamerorna har slocknat.

Nästa steg blir att undersöka sitt eget nummer för att se vad han kan göra bättre, förklarar han. Tidigare har han varit kritisk mot sig själv för att han står för still på scenen.

— Kanske kan jag gå ut och närma mig publiken om det går, säger han.

TT: Om du tänker ännu ett steg. Vad hittar du på i Turin om du vinner allt?

— Jag vet inte om Sverige tycker att det är en så bra idé att släppa i väg en sådan som jag. Då kommer det att hända mycket kan jag lova.

Faith Kakembo gick vidare med låten "Freedom".

Fortsätter som sköterska

Bagge får sällskap till finalen av artisten och narkossköterskan Faith Kakembo, som gick vidare med bidraget "Freedom" tack vare apprösterna.

Efteråt är hon nöjd med sitt nummer och hon har inga planer på att ändra på något till finalen.

— Jag har inte tänkt så långt, jag gör nog bara samma sak igen, säger hon.

TT: Men vad betyder det här för karriären, tror du?

— Jag har bestämt mig för att oavsett så kommer jag att fortsätta att jobba som narkossköterska och att undervisa. Jag mår bra av det. Sedan kanske jag gör mer av det här. Vi får se helt enkelt, jag brukar aldrig planera så långt.

"Tänker bara köra på"

Till semifinalen går rutinerade Lisa Miskovsky med "Best to come" och Cazzi Opeia med sin färgstarka debut med låten "I can't get enough".

— Jag ska skåla med bubbel med min familj och mitt team och bara njuta. Men sedan ska jag fortsätta att repa och hålla det färskt bara, säger Cazzi Opeia.

— Nu känns det som att jag vet hur jag vill ha det. Jag tänker bara köra på och göra min grej, fortsätter hon.