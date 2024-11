De svenska kungligheterna ska egentligen inte uttrycka sina politiska åsikter. Under den så kallade Torekovskompromissen 1971 så slogs det fast att monarkin skulle bestå, men att kungen skulle fråntas all politisk makt. Under överenskommelsen som slöts mellan Socialdemokrater och borgerliga partier så bestämdes det även att kungen ska undvika att ta ställning i "omstridda samhällsproblem".

Men ibland ruckar kungafamiljen kanske på det hela. I Året med kungafamiljen på SVT så har drottning Silvia uttryckt sin oro för "politiska oroligheter inom EU".

– Det är en ny episod och inför en ny episod undrar man så klart, hur ska det gå? Hur kommer våra barn och andras barn att ha det? Jag ska inte uttrycka mig politiskt. Men oron finns, det är klart, sa hon då.

Kungen har genom åren mött kritik för att han ändå uttryckt sig politiskt. Bland annat kritiserade han 1989 Norges statsminister för landets säljakt, och några år senare gav kungen en intervju som sågs som en sågning av den då sittande statsministern Göran Persson.

"Man måste våga ta ansvar", sa kungen apropå Tsunamikatastrofen och hur Perssons regering hanterat tragedin. I en intervju med TT så sa kungen senare att det var "lite feltolkat".

– Det är snarare så att man måste handla tidigt och konsekvent, det är vi generellt rätt dåliga på, sa han då.

Chris O'Neill totalsågade Donald Trump: "Smärtsamt okunnig"

Men en som inte skräder orden är prinsessan Madeleines make Chris O'Neill. När Donald Trump för första gången valdes till Amerikas president år 2016 så gick O'Neill till rasande attack.

Vid den här tidpunkten i livet hade O'Neill ett privat och låst konto på Instagram, där han bara följdes av cirka 170 personer. Det var där han delade med sig av sina innersta – och ilskna – tankar kring Donald Trump.

"Å alla sunda amerikaners vägnar är jag väldigt ledsen för vår skamliga presidents handlingar. I dag är det sorgligt att vara amerikansk medborgare. Herr president, du är en smärtsamt okunnig människa. Du kommer vara orsaken till våldet och hatet som du säger att du skyddar oss från. Du har varken förnuft eller känsla, sir", skrev Chris O'Neill till en bild som visade frihetsgudinnan gråtande med ansiktet böjt i händerna.

Chris O'Neill. Bildkälla: Pontus Höök/TT Bild

– Han har tackat nej till en kunglig titel, just för att kunna vara friare. Man kan inte ställa samma krav på honom som på kungafamiljen. Men han är i ett känsligt mellanläge som gift med en svensk prinsessa, som inte får blanda sig i politik överhuvudtaget, sa Aftonbladets hovreporter Jenny Alexandersson då.

Att Chris O'Neill är missnöjd över att Donald Trump den 20 januari 2025 svärs in som Amerikas president igen är nog ingen större hemlighet. Men frågan alla ställer sig nu är vad Chris känner kring en festbild på prinsessan Madeleine och Donald Trump som nu har börjat spridas igen?

Prinsessan Madeleine på fest med Donald Trump

Välgörenhetstillställningen The International Red Cross Ball, som ägde rum på Donald Trumps resort Mar-a-Lago inleddes med att prinsessan Madeleine och diplomatiska sändebud från Liechtenstein, Monaco, Mexico, Nederländerna, Barbados, Sydafrika och Ungern stod på plats för att hälsa gästerna välkomna.

Här, på Donald Trumps resort Mar-a-Lago, så har oräkneliga festligheter ägt rum. Bildkälla: Stella Pictures.

Donald Trump puttar ner modellen Kelly Hyler i poolen på Mar-a-Lago under en fest 1993. Bildkälla: Stella Pictures.

Enligt den Florida-baserade tidningen Palm Beach Daily News, som hade en utsänd reporter på plats, så minglade sedan 400 gäster kring poolen och Champagnen ska ha flödat på den exklusiva tillställningen.

Den amerikanska sångaren Vic Damone stod för underhållningen, och bland gästerna fanns utöver ambassadörer och societetsdamer som Brownie McLean även Donald Trump, som vid den här tiden ännu inte hade gett sig in i politiken på allvar. Få anade nog då att Donald Trump sex år senare skulle röstas fram till USA:s president.

Donald Trump och hustrun Melania var ofta på fester ihop under den här tiden. Här ses de på Oscarsgalan år 2011. Bildkälla: Stella Pictures.

Bilden alla pratar om – visar prinsessan Madeleine och Donald Trump

Nu år 2024, tretton år efter att bilden togs på prinsessan Madeleine och Donald Trump, så har den åter fått vingar, något som Svensk Dam uppmärksammar.



På bilden poserar Donald Trump leende i mitten, och vid hans ena sida står prinsessan Madeleine samtidigt som han håller om med en hand på hennes midja. Med på bilden är också Camilla Olsson, jetsettjejen som Madeleine varit vän med i många år.

Så sent som i februari 2022 så var Madeleine och Camilla på samma möhippa, där även Dolph Lundgrens dotter Ida, Tiger Woods ex-fru Elin Nordegren och Victoria Silvstedt närvarade, något som rapporterades av Svensk Dam.

Stelt hemma? Vi kan bara ana vad Chris O'Neill känner för bilden på hans älskade Madeleine med Trump! Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Chris O'Neill och prinsessan Madeleine i New York år 2011, samma år som hon fotograferades på festen med Donald Trump. Bildkälla: Stella Pictures.

En annan bild från kvällen visar hur prinsessan Madeleine, klädd i en smaragdgrön klänning, poserar med Donald Trump, Camilla Olsson och en fjärde icke namngiven person.

Nåväl, vi kan bara ana att Chris O'Neill inte var jättenöjd över bilden med prinsessan Madeleine och Donald Trump...

