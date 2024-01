Så var Rednex-stjärnan Anders "Dagger" Sandbergs sista tid i livet: "Helt enkelt galet"

Den 23 januari 2024 dog Rednex-sångaren Anders Sandberg, som under sin långa karriär även kallades för "Dagger".

Sjunga gjorde han sedan mitten av 1980-talet, men han blev inte medlem i Rednex förrän år 2001. Tillsammans med bandet spelade han in albumet The best in the west som släpptes 2003. Tre år senare lämnade han Rednex – men blev sedan medlem igen år 2008, och Anders "Dagger" Sandberg var med i bandet fram till sin död.

Anders "Dagger" Sandberg i Rednex. Bildkälla: Stella Pictures.

Anders spelade med Rednex in i det sista. Bildkälla: Stella Pictures.

Anders Dagger Sandberg med sin Rednex-kollega år 2016. Bildkälla: Stella Pictures.

På Facebook skriver de övriga medlemmarna om sorgen efter sin bandkollega och vän.

"Vi alla har krossade hjärtan. Vår Rednex-familj kommer aldrig bli den samma. Du kommer att vara så saknad. Vår legend. Det här är en av de sorgligaste dagarna i vår historia. Dagger, vi älskar dig", skriver de till ett inlägg som visar flera bilder från Sandbergs karriär med bandet.





Anders "Dagger" Sandberg i Rednex – så levde han sista tiden

Sedan sommaren 2012 var Anders Sandberg gift med Susanna Sandberg, och paret var bosatta i Hedemora.

De sista månaderna i livet hann Anders Sandberg uppträda med Rednex på flera festivaler inför tusentals människor. På Facebook har Anders delat med sig av bilder från de utsålda konserterna.

Anders "Dagger" Sandberg längst till höger. Bildkälla: Stella Pictures.

"Helt enkelt galet", skrev "Dagger" om spelningen i december 2023 i tyska Köln under en 90-tals festival.

"Europas största ishockey Arena! Utsåld! Grymt avslut med "REDNEX" På 2023", skrev han efter en annan konsert och tillade att de då spelade för en publik på 45 000 människor.

"Då blir det åka av ta me fan. Detta är en enorm känsla att göra dessa stora event & höra publikens jubel!!", skrev han på sin Facebook.

Anders "Dagger" Sandberg blev 55 år gammal.