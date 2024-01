Rednex-sångaren Anders Sandberg är död

Anders Sandberg – som är mer känd som Dagger – blev 2001 fast medlem i den svenska musikgruppen Rednex som på 1990-talet nådde stora framgångar med låtar som "Cotton Eye Joe" och "Wish You Were Here".



Förutom ett avhopp åren 2006–2008 var han aktiv i gruppen fram till sin död.

Anders Sandberg i Rednex död – blev 55 år

Kollegorna i Rednex uttrycker nu sin sorg på Facebook.

"Vår Rednex-familj kommer aldrig vara densamma. Du kommer vara så saknad. Vår legend. Det här är en av de sorgligaste dagarna i vår historia."

Han blev 55 år.