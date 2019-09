Till och med riktigt stora kändisar verkar ibland hitta till vårt avlånga land – eller så är vi duktiga på att hitta dem. Oavsett så har flera svenskar lyckats få sig en riktigt Hollywoodstjärna på familjekroken:

1. Will Ferrell, 52, med Viveca Paulin, 50

Skådisen Will Ferrell är bland annat känd från filmerna "Elf", "Zoolander" och "The Wedding Crasher".

Om man har varit uppmärksam har man kanske märkt att superstjärnan även har dykt upp tv-serien "Welcome to Sweden". Där spelar han en amerikan som blir kär i just en svensk. En historia som Will kan alltför väl.

1995 träffade Will svenska Viveca Paulin på en skådespelarlektion. Fem år senare, år 2000, gifte sig paret – ett äktenskap som än består. Tillsammans har de barnen Magnus, 15 år, Mattias 12 år, och Axel, åtta år, skriver The Sun.

Bildkälla: Jordan Strauss/AP

2. Hugh Grant, 59, med Anna Eberstein, 40

Superskådisen Hugh Grant bestämde sig i maj förra året för att till slut lämna ungkarlslivet som pågått i majoriteten av hans vuxna liv. Och den som fick äran att bli hans fru var svenska Anna Eberstein.

Ännu är det okänt hur Hugh Grant och Anna Eberstein träffades – men de har inte legat på latsidan. Tillsammans har paret barnen John Mungo, 8 år, Tabitha, 7 år och Felix, 6 år, skriver The Sun.

Bildkälla: Jordan Strauss/AP

3. Tiger Woods, 43, med Elin Nordegren, 39

Inte alla kärlekshistorier har ett lyckligt slut – en kategori som man måste säga att golfproffset Tiger Woods och svenska Elin Nordegrens förhållande tillhör.

Paret träffades 2001 genom Mia Parnevik som är gift med ett annat golfproffs, Jesper Parnevik. Elin Nordegren var då Parneviks barnflicka – och Tiger Woods ska ha bönat och bett om att få träffa svenska Elin. Till slut blev det en träff, något som troligtvis slutade med gnistor då paret tre år senare gifte sig.

Innan äktenskapet gick i krasch hann paret skaffa två barn tillsammans, Sam Alexis, 12 år och Charlie Axel, 10 år.

Förhållandet tog slut 2009 då det uppdagades att Tiger hade haft sex med ett hundratal kvinnor under parets åttaåriga relation, skriver The Sun.

Bildkälla: David J. Philip

4. Owen Wilson, 50, med Caroline Lindqvist, 47

Bara för att man blivit gravida ihop behöver man inte bli tillsammans – något som är fallet med Hollywoodskådisen Owen Wilson och svenska Caroline Lindqvist. I en intervju med Aftonbladet från 2013 berättade Caroline om naturen av deras relation.

– Jag och Owen är två nära vänner som ska bli föräldrar ihop och ser fram emot att få välkomna vårt barn i slutet av januari. Vi bestämde oss för att skaffa barn ihop fast vi inte var i ett förhållande och vi planerar heller inte att vara i ett.

De två vännerna träffades 2005 på en fest i Los Angeles. Owen ska tydligen ha fastnat för att Caroline "inte var känd". Tillsammans har de dottern Finn Lindqvist Wilson, 5 år, skriver Aftonbladet.

Bildkälla: Richard Shotwell/AP, Stella Pictures

