Loulou LaMotte är sångerska och har tidigare deltagit i Melodifestivalen tre gånger. Två gånger som bakgrundssångare med bland andra Oscar Zia och även bakom John Lundvik när han vann hela Melodifestiavlen 2019 med låten "Too late for love". 2019 bildades gruppen The Mamas där Loulou LaMotte är en del av en trio.

I Melodifestivalen 2023 tävlar hon ensam för första gången med låten "Inga sorger".

Info om Loulou LaMotte: Uppväxt, ålder, boende

Loulou LaMotte föddes 16 april 1981 i Malmö, således är hon 41 år. Hon döptes till Stephanie Louise Caroline Nodin, och tog senare i livet efternamnet LaMotte.

Idag är hon bosatt i ett hus i Röstånga i Malmö.

Har Loulou LaMotte familj?

Enligt flera källor på internet och hennes egna sociala medier är Loulou LaMotte sedan 2022 gift med maken Jan Marcel Strub och har två barn. En son som heter Marvin och en dotter som heter Millie Mae.

I bostaden är både Loulou LaMotte och maken Jan Marcel Strub skrivna.

Är Loulou LaMotte släkt med Joakim Lamotte?

Enligt de uppgifter Nyheter24 tagit del av är Loulou LaMotte och Joakim Lamotte inte släkt. Loulou hette vid födseln Nodin och har senare i livet tagit efternamnet LaMotte, som härstammar från Frankrike. Varför Joakim Lamotte delar samma efternamn förtäljer inte informationen.

Hur mycket tjänar Loulou LaMotte?

Enligt Skatteverkets uppgifter så hade Loulou LaMotte en förvärvsinkomst på 352 200 kronor för inkomståret 2021. Loulou LaMotte är även verksam i ett företag som är skrivet på adressen, som heter Loulou LaMotte Music AB. Men det saknas uppgifter om företagets ekonomi.