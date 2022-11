Här är alla som tävlar i Melodifestivalen 2023

– Att kunna presentera ett startfält som innehåller både Eurovisionvinnaren Loreentill EPA-fenomenet Elov & Beny känns helt fantastiskt roligt. Här samsas välkända artister som gjort avtryck i programmet tidigare med artister som må vara debutanter i Melodifestivalen men som har nått stor framgång även utanför Sveriges gränser. I tävlingen återfinns också såklart ett gäng spännande nykomlingar med starka röster och uttryck som kommer både överraska och imponera. I Melodifestivalen kan allting hända! säger Karin Gunnarsson, tävlingsproducent.

Programledare för Melodifestivalen 2023 är Farah Abadi och Jesper Rönndahl. Och alla som inte kan få nog av Melodifestivalen kan följa Förfest och Efterfestdirekt på SVT Play, där Linda Bengtzing bjuder på extra allt.

Bidragen nedan är listade i bokstavsordning på låttitel.

Information om startnummer presenteras vid ett senare tillfälle.

För statistik om Melodifestivalen 2023 – se längst ner i dokumentet.

DELTÄVLING 1 – GÖTEBORG

Diamonds

Victor Crone

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone

Haunted

Rejhan

Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell

Inga sorger

Loulou LaMotte

Låtskrivare: Jonas Thander, Loulou LaMotte

Länge leve livet

Eva Rydberg & Ewa Roos

Låtskrivare: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg

Raggen går

Elov & Beny

Rhythm Of My Show

Tone Sekelius

Where You Are (Sávežan)

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods

Låtskrivare: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl

DELTÄVLING 2 – LINKÖPING

All My Life (Where Have You Been)

Wiktoria

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson

Comfortable

Eden

Låtskrivare: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard

Grytan

Uje Brandelius

Låtskrivare: Uje Brandelius

Mer av dig

THEOZ

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son

Never Give Up

Maria Sur

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Laurell Barker

Now I Know

Tennessee Tears

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk

On My Way

Panetoz

Låtskrivare: Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg

DELTÄVLING 3 – LIDKÖPING

Air

Marcus & Martinus

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen

For The Show

Melanie Wehbe

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe

Låt hela stan se på

Ida-Lova

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Ida-Lova Lind, Joy Deb, Linnea Deb

Royals

Paul Rey

Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, LIAMOO, Paul Rey

Släpp alla sorger

Nordman

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son

Sober

Laurell

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Laurell Barker, Thomas Stengaard

Så kommer känslorna tillbaka

Casanovas

Låtskrivare: Henrik Sethsson, Mikael Karlsson

DELTÄVLING 4 – MALMÖ

Edelweiss

Signe & Hjördis

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg

Gorgeous

Axel Schylström

Låtskrivare: Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson

Mera mera mera

Emil Henrohn

Låtskrivare: Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand

One Day

Mariette

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette

Six Feet Under

Smash Into Pieces

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy

Deb, Linnea Deb, Per Bergquist

Tattoo

Loreen

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter

Boström, Thomas G:son

Where Did You Go

Kiana

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb

Loreens låt i Mello 2023

Sammanlagt har Loreen deltagit i Sveriges största musiktävling tre gånger, senast 2017 med låten "Statements". Då gick det sämre och hon tog sig aldrig vidare från Andra chansen.

I Melodifestivalen 2023 tävlar Loreen i den sista deltävlingen i Malmö. Hon menar att hon nu har förstått vilken viktig funktion medverkan i tävlingen fyller.

— Tävlingsmomentet är sekundärt. Det är själva forumet som har en sådan kraft att sprida kreativitet som är viktigt.

Låten "Tattoo" besitter, enligt artisten själv, ett slags "klassisk Loreen-energi".

— Den tar sig innanför huden på folk. Det som händer där innanför är euforiskt, och den lyfter mångfald. Man kommer att dansa, en mystisk dans.

När den norska brödraduon Marcus och Martinus fick förfrågan av Melodifestivalen att ställa upp kände båda att det vore "amazing" att vara med. Tajmningen var rätt. Samtidigt förstod de att deras deltagande skulle kunna uppfattas som ett svek av deras norska fans.

— Det är klart att några kanske kommer att bli arga över det här. Men vi älskar Norge, vi älskar våra fans i Norge och fansen tycker om oss så vi hoppas att det ska gå bra, säger Marcus Gunnarsen.

Tvillingarna ser också Sverige som ett andra hem.

— Vi har vårt management i Sverige, det är vår bas. Vi är lika mycket i Sverige som i Norge, säger Martinus Gunnarsen.



STATISTIK MELODIFESTIVALEN 2023

Upphov

Totalt 74 upphovspersoner, varav 56 män och 18 är kvinnor

26 personer debuterar som låtskrivare och 48 har haft med minst ett bidrag tidigare.

Artister

Totalt 47 tävlande artister, varav 16 är kvinnor och 31 är män.

26 artister debuterar i Melodifestivalen.

Antal bidrag med svensk text: 11 av 28

Totalt skickades 2 824 låtar in till tävlingen.

Hit åker Melodifestivalen 2023

4/2 Deltävling 1 - Göteborg

11/2 Deltävling 2 - Linköping

18/2 Deltävling 3 - Lidköping

25/2 Deltävling 4 - Malmö

4/3 Semifinal - Örnsköldsvik

11/3 Final - Stockholm