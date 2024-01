Jackie Mere låtsades ha flickvän för att reta sitt ex: ”Kunde inte vara singel”

Nyheter24 har samlat det som googlas mest om popstjärnan Jaqueline ”Jackie Mere” Brantsberg.

Jackie Mere ålder – hur gammal är hon?

Jacke Mere föddes den 1 november 1999, och är i skrivande stund 24 år.

Har Jackie Mere pojkvän eller flickvän?

En fråga många googlar, men huruvida Jaqueline Brantsberg är i en relation eller inte är inte officiellt. Däremot har hon i en intervju i Göteborgs-Posten berättat att många av hennes texter handlar om människor i hennes närhet, däribland expartners.

I en intervju med TT som Nyheter24 publicerat säger hon:

— Jag har en låt som heter "Hire someone to break your heart", som handlar om när mitt ex gick tillbaka till sitt ex. Vi skulle på en gemensam väns fest och jag kände "jag kan absolut inte komma dit singel" – så jag bad min bästa vän att låtsas vara min partner. Vi gick till festen och låtsades vara tillsammans.



Här kan du läsa hela intervjun med Jackie Mere.

Jackie Mere familj och föräldrar

I en intervju med Elle har Jacke Mere uppgett att hennes familj består av mamma, syster, styvfar, bästa vännen Chanel.

I samma tidning berättar hon att familjen hade det tufft ekonomiskt och levde på existensminimum i omgångar, under uppväxten i Göteborg.



När det gäller musiken, så verkar den talangen inte ligga i familjens gener. Jaqueline ”Jackie Mere” Brantsberg har i en intervju med TT som Nyheter24 publicerat, beskrivit sin mamma som "tondöv" och sin syster som ”helt åt helvete tondöv”.

Jackie Mere uppväxt

Jackie Mere har beskrivit sin uppväxt i miljonprogrammet Hammarkullen i Göteborg som stökig, dels på grund av familjens ekonomi och dels för att hon är en "rastlös själ".

— Det var svårt men det är också en tid som har format mig och gjort mig till den jag är. Så jävla klyschigt, men det är så, säger hon i intervjun med TT som Nyheter24 publicerat.



Jackie Mere It Ain't Me – vilka är hennes kändaste låtar?

Jackie Mere debuterade med singeln "It ain't me" februari 2023. Hennes album som kom i november 2023 och heter "Everything Conditional.

Här är alla låter på Jackie Meres debutalbum:

1. Stick Around

2. It Ain't Me

3. Bad Habit

4. Dead To Me

5. Running For My Life

6. Hire Someone To Break Your Heart

7. Broke But Cute

8. Intro

9. Who Do You Think You Are

10. Second Choice

11. Thunder In My Heart

Jackie Mere Instagram

Jackie Mere har Instagram, och där heter hon inget konstigare än @jackiemere_.

